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Anlattığı hikaye herkesi duygulandırdı! Teklifini zor kabul ettirdi "Neredeyse yangında eşiyle birlikte evde yanıyorlarmış"

03.11.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTuber Adem Metan'ın programına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaşadığı gerçek bir olayı anlattığı hikayeyle hem yüreklere dokundu hem de sevilmenin ne kadar güçlü bir duygu olduğunu izleyenlere gösterdi. Antalya'daki yangında evi yanan İbrahim Amca'yla olan diyaloğuna değinen Bakan Kurum, İbrahim Amca'nın neden evinde yanmak üzere olduğunu, eşine olan sevgisini ve sonunda kavuştukları evini anlattı. İşte sosyal medyada gündem olan o anıdan detaylar...

Anlattığı hikaye herkesi duygulandırdı! Teklifini zor kabul ettirdi "Neredeyse yangında eşiyle birlikte evde yanıyorlarmış"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YouTuber Adem Metan'ın programına konuk oldu. Sohbet sırasında Bakan Kurum'un anlattığı bir hikaye izleyen herkese çok dokunaklı geldi. Üstelik hem sevginin gücünü ortaya koyan hem de güzel bir sonu olan bu hikaye, Bakan Kurum'un Antalya'da bizzat yaşadığı bir olayı içeriyordu. İşte Antalya'daki yangında az kalsın felçli eşiyle birlikte evinde yanacak olan o amcanın ve yeni evlerinin hikayesi...

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Bakan Kurum, Antalya'daki yangında Antalya'ya gittiğini ve tespit yapmak üzere yanmış bir eve girdiklerini söyledi. Evin içinde yaşlı bir amcanın olduğunu gören Bakan Kurum, amcaya bu evin yıkılacağını, burada durmaması gerektiğini ifade ettiğini ve neden burada durduğunu sorduğunu anlattı. Evin içine girdiğinde ise yanmış evin içerisinde bir tane felçli teyzenin olduğunu gördüğünü belirtti. İsminin İbrahim olduğunu öğrendiği amcaya "Hadi hemen seni alalım, çadır kuralım, konteyner getirelim, sen burada durma." teklifini yönelttiğinde Bakan Kurum, İbrahim Amca'dan buradan gitmeyeceğini, çünkü eşini yalnız bırakmayacağını söylediğini anlattı.

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AZ KALSIN EVDE BİRLİKTE YANACAKLARMIŞ

Hikayenin devamında ise İbrahim Amca'nın orada kalmaktaki ısrarının yürekleri ısıtan o nedeni anlaşıldı. Bakan Kurum, çevreden soruşturduğunda, yangın çıktığı zaman İbrahim Amca'nın yaşlı olduğu için felçli eşini kaldıramadığını, kendisi çıkabilecek olsa da eşini bırakmadığını ve bu nedenle eşiyle beraber az kalsın evde yanacaklarını öğrendiğini söyledi. Ardından komşularıyla beraber yaşlı amcanın felçli eşinin dışarı çıkarıldığını ve o sayede kurtulduklarını anlatan Bakan Kurum, dinlediği bu olaya çok üzüldüğünü, amcanın eşi için yaptıklarının çok önemli, kıymetli olduğunu ifade etti.

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BAKAN KURUM'DAN "GEL BU EVİ YIKALIM, SANA YENİSİNİ YAPALIM" TEKLİFİ

Bu olayı öğrenen Bakan Kurum, İbrahim Amca'ya "Gel bu evi yıkalım, sana yenisini yapalım." teklifiyle gittiğini ancak amcanın "Ben evimi yıktırmam" diyerek teklifi başta reddettiği söyledi. Ardından Bakan Kurum İbrahim Amca'ya "Tamam senin ev burada kalsın. Sana bir konteyner vereceğiz. Senin de evini 15 günde yapacağız. Tamam mı?" dediğini ve amcanın da "Tamam, öyle olursa olur" diyerek teklifi kabul ettiğini belirtti. Bunun üzerine Bakan Kurum, amcanın evini hızlıca 15 günde yaptıklarını anlattı.

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