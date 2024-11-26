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Anne ve kızını gören ayırt etmekte zorlanıyor! Yaşlarını duyan inanamadı: "Sadece güçlü genetik"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 09:06
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Dawn ve Cher Hubsher ikilisi sosyal medyanın popüler anne-kızlarından. İkili birbirlerine benzerlikleri sayesinde sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki sosyal medya kullanıcıları ikilinin birbirine benzemek için estetik operasyonlar yaptırdığını dahi iddia etti. Anne ve kızı ise benzerliklerini "güçlü genetik" olarak açıklanmakla yetindi.

Anne ve kızını gören ayırt etmekte zorlanıyor! Yaşlarını duyan inanamadı: "Sadece güçlü genetik"

Sosyal medyanın sevilen anne ve kızı Dawn ve Cher Hubsher ikilisi olumlu yorumların yanından olumsuz eleştirilere de maruz kalıyor.

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34 yaşındaki Cher ise yaşı ilerledikçe 64 yaşındaki annesine daha çok benzediğini söyledi. İkili, uzun koyu saçları , aynı yüz hatları ve yaşıtlarından daha genç görüntüye sahip olmaları nedeniyle sık sık sosyal medyada viral oluyorlar.

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İçerik üreticisi Cher, What's The Jam'e yaptığı açıklamada, "Yaşım ilerledikçe anneme daha çok benzediğimi düşünüyorum. Hatta bazı insanlar onun gibi görünmek için estetik ameliyatlar yaptırdığımı veya ameliyat olduğumu düşünüyor. Asla yaptırmadım" dedi.

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