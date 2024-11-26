Anne ve kızını gören ayırt etmekte zorlanıyor! Yaşlarını duyan inanamadı: "Sadece güçlü genetik"

Sosyal medyanın sevilen anne ve kızı Dawn ve Cher Hubsher ikilisi olumlu yorumların yanından olumsuz eleştirilere de maruz kalıyor.

34 yaşındaki Cher ise yaşı ilerledikçe 64 yaşındaki annesine daha çok benzediğini söyledi. İkili, uzun koyu saçları , aynı yüz hatları ve yaşıtlarından daha genç görüntüye sahip olmaları nedeniyle sık sık sosyal medyada viral oluyorlar.

İçerik üreticisi Cher, What's The Jam'e yaptığı açıklamada, "Yaşım ilerledikçe anneme daha çok benzediğimi düşünüyorum. Hatta bazı insanlar onun gibi görünmek için estetik ameliyatlar yaptırdığımı veya ameliyat olduğumu düşünüyor. Asla yaptırmadım" dedi.