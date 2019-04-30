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Anneler Günü hediye rehberi

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ALIŞVERİŞ  | 30.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Hala annenize ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz bu yazımızı mutlaka okuyun! İşte Anneler Günü hediye rehberi...

Anneler Günü hediye rehberi

Teknoloji sevdalısı anneleriniz için bu fırsatları kaçırmayın!

Binlerce teknoloji ürününde akıl almaz Anneler Günü fırsatlarını kaçırmayın!

teknoloji

1.093,55 TL (% 20) Anneler Günü özel indirimiyle bu fırsatı hemen yakalayın!

asus

199,90 TL (% 20) indirimle bu fırsatı kaçırmayın!

kulaklık

885,18 TL (% 16) indirimle bu fırsatı kaçırmayın!

samsung

Ev kuşları ve hünerli aşçılar için!

Anneniz mutfakta uzun zaman geçiriyorsa onun işine yarayacak mutfak ürünlerine hediye konusunda yönelebilirsiniz.

300 W motor gücü ile mutfakta bir numaralı yardımcınız: Arzum Shake'n Take!

blender

570 ve 400 ml kapasiteli BPA içermeyen karıştırma şişelerine kolaylıkla içme kapağını ekleyerek istediğiniz yere götürebilir istediğiniz her an taze taze içeceğinizi tüketebilirsiniz. Arzum AR1032 damlamayı önleyen içme kapağı katlanabilir taşıma halkası ve kaydırmaz silikon halkası sayesinde sağlık, lezzet, tazelik işte sporda ve gezide istediğiniz her an sizinledir!

İleri teknoloji temizlik sistemi: iRobot

irobot

Yalnızca Anneler Gününe özel iRobot Roomba indirimini kaçırmayın!

Roomba robotik elektrikli süpürgelerin temel modeli olan Roomba 605, kaliteli temizlik için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. iAdapt navigasyon, eşsiz üç aşamalı temizleme sistemi ve geniş toz haznesi kapasitesi ile her gün iyi temizlenen bir zemin için tam olarak ihtiyacınız olan şeyleri size sunar.

Çayın en lezzetli hali: Homend Royaltea

çay

Çay tiryakisi olan herkesin tahmin edeceği üzere çayın en lezzetli hali cam, porselen veya çelik demlikte pişen halidir. Yeni cam demlikli ve cam gövdeli Royaltea çay makinenizle keyifli içimler!

Modaseverler için!

Bir kadına alınabilecek en klasik hediyelerin başında giyim ürünleri geliyor. Baharın gelişi ile birlikte annenizin yorgunluğunu üstünden attıracak, ona enerji verecek renklerde ve desenlerde parçalar seçebilirsiniz. Daha rahat ve düz kesimler, bol parçalar onlar için fonksiyonellik açısından da daha doğru bir tercih olacaktır. Uzun yıllar kullanabileceği gözlük de Anneler Günü için uygun bir seçenek olabilir.

Her zaman şık ve zarif bir tercih

beyaz gömlek

Uzun yıllar kullanacağı stil bir gözlük

gözlük

Baharın enerjisini çizgiler ile yansıtsın

çizgili gömlek

Yeni anneler için olmazsa olmazlar!

yenianne

kanguru

beşik


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