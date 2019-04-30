Anneler Günü hediye rehberi

Binlerce teknoloji ürününde akıl almaz Anneler Günü fırsatlarını kaçırmayın!
Anneniz mutfakta uzun zaman geçiriyorsa onun işine yarayacak mutfak ürünlerine hediye konusunda yönelebilirsiniz.
570 ve 400 ml kapasiteli BPA içermeyen karıştırma şişelerine kolaylıkla içme kapağını ekleyerek istediğiniz yere götürebilir istediğiniz her an taze taze içeceğinizi tüketebilirsiniz. Arzum AR1032 damlamayı önleyen içme kapağı katlanabilir taşıma halkası ve kaydırmaz silikon halkası sayesinde sağlık, lezzet, tazelik işte sporda ve gezide istediğiniz her an sizinledir!
Yalnızca Anneler Gününe özel iRobot Roomba indirimini kaçırmayın!
Roomba robotik elektrikli süpürgelerin temel modeli olan Roomba 605, kaliteli temizlik için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. iAdapt navigasyon, eşsiz üç aşamalı temizleme sistemi ve geniş toz haznesi kapasitesi ile her gün iyi temizlenen bir zemin için tam olarak ihtiyacınız olan şeyleri size sunar.
Çay tiryakisi olan herkesin tahmin edeceği üzere çayın en lezzetli hali cam, porselen veya çelik demlikte pişen halidir. Yeni cam demlikli ve cam gövdeli Royaltea çay makinenizle keyifli içimler!
Bir kadına alınabilecek en klasik hediyelerin başında giyim ürünleri geliyor. Baharın gelişi ile birlikte annenizin yorgunluğunu üstünden attıracak, ona enerji verecek renklerde ve desenlerde parçalar seçebilirsiniz. Daha rahat ve düz kesimler, bol parçalar onlar için fonksiyonellik açısından da daha doğru bir tercih olacaktır. Uzun yıllar kullanabileceği gözlük de Anneler Günü için uygun bir seçenek olabilir.
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı!
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...