Annesi olmayanlar için anneler günü mesajları neler? Annesi vefat edenler için anneler günü mesajları...

9 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için vatandaşlar annelerine ve eşlerine gönderebileceği anneler günü mesajlarını araştırıyor. Annesini kaybedenlere yollanabilecek anneler günü mesajları ise merak ediliyor. Peki annesini kaybeden olmayanlar için yollanabilecek anneler günü mesajları neler?
Biricik eşim.. Anneler günün kutlu olsun. Vefat eden annenin yeri cennet olsun, anneler günün kutlu olsun.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Ablamsın. Seni çok seviyorum. Annemizin yeri cennet olsun, bana annelik yapan senin de anneler günün kutlu olsun.
Bu hayatta en değerli varlığımız olan tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Vefat eden anneniz huzurla uyusun. Yaşayan ve hayatta olmayan tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.
Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel arkadaşına.. Anneler günün kutlu olsun canım arkadaşım. Vefat eden annenin de mekanı cennet olsun, anneler günü kutlu olsun.
Yüreğindeki sınırsız sevgi ve çocuklarımıza gösterdiğin sabır için çok teşekkürler canım eşim... Anneler günün kutlu olsun. Annenin de mekanı cennet olsun.
Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun canım arkadaşım... Kaybettiğin annenin yeri cennet olsun.
Annelik bu hayattaki en kutsal meslektir. Yaşayan ve hayatını kaybeden tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.
Hayatımdaki en değerli varlığım, canım eşim, Anneler günün kutlu olsun. Annenin mekanı cennet olsun, o hep bizimle.
Çocuklarımın annesi ve benim meleğim, anneler günün kutlu olsun sevgilim. Annenin yeri cennet olsun.
Dünyanın en değerli varlıkları olan tüm kadınların anneler gününü kutlarım. Vefat eden annelerin de yeri cennet olsun ve anneler günü kutlu olsun.
Anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinen anneler günü, değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanmaktadır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bu özel günü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlamaktadırlar.
Senelerdir kutlanan anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki birçok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
İlk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı bu özel anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.