Annesi olmayanlar için anneler günü mesajları neler? Annesi vefat edenler için anneler günü mesajları...

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel arkadaşına.. Anneler günün kutlu olsun canım arkadaşım. Vefat eden annenin de mekanı cennet olsun, anneler günü kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun canım arkadaşım... Kaybettiğin annenin yeri cennet olsun.

Annelik bu hayattaki en kutsal meslektir. Yaşayan ve hayatını kaybeden tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

Hayatımdaki en değerli varlığım, canım eşim, Anneler günün kutlu olsun. Annenin mekanı cennet olsun, o hep bizimle.

Çocuklarımın annesi ve benim meleğim, anneler günün kutlu olsun sevgilim. Annenin yeri cennet olsun.

Dünyanın en değerli varlıkları olan tüm kadınların anneler gününü kutlarım. Vefat eden annelerin de yeri cennet olsun ve anneler günü kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinen anneler günü, değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanmaktadır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bu özel günü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlamaktadırlar.

Senelerdir kutlanan anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki birçok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

İlk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı bu özel anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.