Annesi olmayanlar için anneler günü mesajları neler? Annesi vefat edenler için anneler günü mesajları...

9 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için vatandaşlar annelerine ve eşlerine gönderebileceği anneler günü mesajlarını araştırıyor. Annesini kaybedenlere yollanabilecek anneler günü mesajları ise merak ediliyor. Peki annesini kaybeden olmayanlar için yollanabilecek anneler günü mesajları neler?

ANNESİ OLMAYANLAR İÇİN ANNELER GÜNÜ MESAJLARI... ANNESİ VEFAT EDENLERE YOLLANABİLECEK ANNELER GÜNÜ MESAJLARI...

Biricik eşim.. Anneler günün kutlu olsun. Vefat eden annenin yeri cennet olsun, anneler günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Ablamsın. Seni çok seviyorum. Annemizin yeri cennet olsun, bana annelik yapan senin de anneler günün kutlu olsun.

Bu hayatta en değerli varlığımız olan tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Vefat eden anneniz huzurla uyusun. Yaşayan ve hayatta olmayan tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel arkadaşına.. Anneler günün kutlu olsun canım arkadaşım. Vefat eden annenin de mekanı cennet olsun, anneler günü kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve çocuklarımıza gösterdiğin sabır için çok teşekkürler canım eşim... Anneler günün kutlu olsun. Annenin de mekanı cennet olsun.