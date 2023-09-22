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    4. Eşini öperken kulak zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır" deyip anlattı... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Eşini öperken kulak zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır" deyip anlattı... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    22.09.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Op. Dr. Cem Karas TikTok'tan yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Op. Dr. Karas paylaşımında bir hastasının kulak zarının eşinin öpücükleri nedeniyle delindiğini anlattı. Doktor ve hastası arasında geçen diyaloglar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Op. Dr. Cem Karas hastalarının başına gelen olayları ve tedavi yöntemlerini paylaşarak TikTok'ta 1 milyonu aşan takipçiye ulaştı. Op. Dr. Karas son olarak ise bir hastanın kulak zarının delinmesinin ilginç nedenini paylaştı. Op. Dr. Karas'ın "Siz siz olun sevdiğinizi öperken dikkatli olun" notuyla paylaştığı gönderisinde hastasının kulak zarının eşinin öpücükleri nedeniyle delindiğini söyledi.

    SESİ TARİF ETTİ

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    Kulak zarının delinme nedeni öpücük sırasında oluşan vakum ve yüksek sesti. Eşinin daha çok sol kulağından öptüğünü ifade eden kadın öpücük sesini de tarif etti. Hastasının kulaklarını kontrol ettiği sırada duruma esprili bir dille yaklaşan Op. Dr. Karas, "Bari öpeceksen iki kulağından birden öp. Eşinizin kulağını vakumlayarak öpmeyiniz. Kulak zarının delinmesine sebep olabilirsiniz" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda beğeni ve yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunu eşime atmalıyım. Beni daha fazla kulağımdan öpmesin" yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Adam öpecek başka yer mi bulamamış" yorumunu ekledi.

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