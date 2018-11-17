Antalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyor

Ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan turizmin başkenti Antalya, coğrafi yapısı itibarıyla vatandaşlara ve turistlere kasım ayında deniz keyfi yaşatırken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

Tatilci Özhan Akçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayı olmasına rağmen havanın çok güzel olduğunu söyledi. Almanya'dan gelen tatilci Yunus Yavuz ise Alanya'nın havasını çok sevdiğini, kasım ayında dahi denize girme fırsatı bulabildiklerini ifade etti.