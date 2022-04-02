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  4. Antalya'da kanyona düşen adamdan ilginç sözler: Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum

Antalya'da kanyona düşen adamdan ilginç sözler: Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum

02.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kanyona düşen 45 yaşındaki Okan Aras, düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan 2 saatlik çalışmayla vinçle çıkarıldı. Aras, polise verdiği ifadede, "Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz garip gelecek biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.

Antalya'da kanyona düşen adamdan ilginç sözler: Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum

Olay, Antalya Konyaaltı Olbia Kanyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde 20 metre derinliğinde, içinde su olmayan kanyona düşen Okan Aras, sabah AVM çalışanlarından yardım istedi. Kanyonda birinin yattığını gören AVM çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye, Aras'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kanyona inen itfaiyeci, yaralı Aras'ın yanına ulaştı. Aras, 2 saatlik çalışma sonunda vinçle kurtarıldı.

''SORUŞTURMAMI KENDİ YÖNTEMLERİMLE YAPMAK İSTİYORUM''

Polise verdiği ifadede, kendisini birinin itmiş olabileceğini iddia eden Okan Aras, "Bunun size biraz garip geleceğini biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.

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Genel sağlık durumu iyi olan ancak vücudunda çizikler ve göğüs ağrısı olduğu belirtilen Aras, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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(DHA)

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