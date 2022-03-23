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Antalya'da köpeklerden kaçan Mahra'nın MR sonucu çıktı! Beyin bu saatten sonra geri dönmeyecek, çok kötü durumda

23.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra'nın MR sonucu belli oldu. Acılı baba, doktorlardan aldığı bilgiler doğrulusunda, ''Doktorlar beynin bu saatten sonra dönemeyeceğini, çok kötü durumda olduğunu söylediler. Beyinde ciddi hasar varmış. Size bakım eğitimi vereceğiz, sadece oksijenle yaşayabilecek hale geldiğinde eve çıkartacaksınız dediler. İnşallah kızım uyanacak, 'parmağımı tutacak, baba' diyecek, onu bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

Antalya'da köpeklerden kaçan Mahra'nın MR sonucu çıktı! Beyin bu saatten sonra geri dönmeyecek, çok kötü durumda

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Melin Pınar'ın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Genel durumu kötü olan ve beyin hasarı oluşan Pınar'ın tedavisine mekanik ventilatörde devam ediliyor. Bilinci kapalı olan çocuğun nefes alabilmesini sağlamak için trakeostomi (nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi) açıldı.

17 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Hastanede 17 gündür yoğun bakım servisinin kapısında bekleyen baba Murat Pınar, AA muhabirine, kızının sağlığına kavuşması için her gün dua ettiklerini söyledi. Hastanede kızının uyanmasını beklediklerini anlatan Pınar, şunları kaydetti: "Kalbi de ilaçla çalışıyor. Nabzı 35'lere kadar, tansiyonu 7'ye düştü, doktorlar müdahale ettiler, makineye bağladılar. Cihazla nefes alıyordu, boğazından trakeostomi açıldı.

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''BEYNİ BU SAATTEN SONRA ESKİSİ GİBİ OLMAZ''

Bugün MR sonucu çıktı, doktorlar beynin bu saatten sonra dönemeyeceğini, çok kötü durumda olduğunu söylediler. Beyinde ciddi hasar varmış. Size bakım eğitimi vereceğiz, kan değerleri düzelince sadece oksijenle yaşayabilecek hale geldiğinde eve çıkartacaksınız dediler. İnşallah kızım uyanacak, 'parmağımı tutacak, baba' diyecek, onu bekliyorum. Elini tutuyorum, ayağını öpüyorum hiçbir tepki yok. Gözlerini açmıyor."

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''KIZIMIN HAYALİ KOŞMAKTI''

Kızına daha detaylı bakılmasını isteyen Pınar, kamyon şoförüyle ilgili şikayetçi olduğunu, kaza yerinde ölçümler yaptıklarını anlattı. Mahra'nın koşmayı çok sevdiğini ifade eden Pınar, "Hayali koşucu olmaktı, kazadan bir hafta önce form doldurmuştu. Seçmelere katılacaktı. Öğretmeni de 'Mahra'nın koşmaya çok hevesi var.' demişti. Sonuna kadar arkandayız kızım, koş demiştim." dedi.

Pınar, sahipsiz köpeklerin insanların canına mal olduğunu, bununla ilgili tedbir alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

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(AA)

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antalya
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