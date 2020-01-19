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  4. Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 08:47 | Son Güncelleme

Antalya'da, bu yıl içinde yapılması planlanan Nostaljik Araçlar Müzesi'ne bağışlanan araçlar, müze deposunda sergilenmek üzere bekletiliyor. Sergiye çıkacak 63 araç arasında Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim' ile Vecihi Hürkuş'ün yaptığı Türkiye'nin ilk tayyaresi K6'nın replikası da yer alıyor.

Antalya'nın merkez ilçelerinden Kepez Belediyesi'nce DokumaPark bünyesinde oluşturulan Nostaljik Araçlar Müzesi, bu yıl açılacak. Müzeye bağışlanan 63 araç, sergilenmek üzere depoda bekletiliyor. Müzenin kuruluş hazırlıkları yapılırken, sergilenecek eserler arasında 3 replika yer alıyor. 1925 yılında Vecihi Hürkuş tarafından yapılıp uçurulan Türkiye'nin ilk tayyaresi K6 (Hürkuş), 1961 yılında üretilen Türkiye'nin ilk otomobili Devrim ve Nuri Demirağ tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin ilk yolcu uçağı NUD38'in birebir replikaları, açılacak müzede sergilenecek.

Müzede yer alacak orijinal 60 araç arasında, İlyas Salman'ın başrol oynadığı Çiçek Abbas filmindeki minibüsü, Ferdi Tayfur'un 'Her şeyim Sensin' adlı filminde kullandığı otomobil, polis ekip otosu olarak kullanılan 1976 model Renault Toros otomobil, üç tekerlekli seyyar satıcı aracı da bulunuyor.

'ARAÇLAR MAKET DEĞİL'

Kepez Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakan Tütüncü, "Müzede sergileyeceğimiz 63 eserden 3'ü replika, diğerleri orijinal. Replikalar, orijinalleriyle birebir aynı yapılmıştır ve çalışır durumdadır, maket değillerdir. Şehir hatıralarında yer edinmiş otomobiller, toplu ulaşımda kullanılan araç ve iş makinelerin yanı sıra havacılıkla ilgili araçlar da olacak. Özellikle otomobiller, toplumsal hafızamızda önemli yere sahip. Türkiye'nin sanayileşme tarihini de çok iyi anlatan bir yönü var" dedi.

DEVRİM İLE TOGG YAN YANA

1961 yılında üretilen Türkiye'nin ilk otomobili Devrim'in, ülkenin sanayi tarihinde çok önemli yeri olduğunu kaydeden Başkan Tütüncü, "Önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmesi planlanan TOGG aracını da Devrim ile birlikte yan yana sergilemeyi hedefliyoruz. Müzemizde Nuri Demirağ tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin ilk yolcu uçağı NUD38'in replikası da yer alacak. Taksim Tünel Geçişi'nde kullanılan bir vagonunu da burada görme şansı olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya nostaljik araçlar

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