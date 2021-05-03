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  4. Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında yakalandı, kendisine ceza yazan polisin yanağından makas almaya çalıştı

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında yakalandı, kendisine ceza yazan polisin yanağından makas almaya çalıştı

03.05.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve dünyaca ünlü sahilde maskesiz gezen vatandaşa 4 bin TL ceza makbuzu düzenlendi. Ceza karşısında neredeyse mutlu olan vatandaş polisin elini öpmek istedi. “Daha önce de ceza yazıldı. Maskeden değil Allah’tan kork. Ne yazıyorsun kardeş? Az yaz. Zaten ödemeyeceğim. Ceza yazılmasından çok mutlu oldum” diyen adamın polisin yanağından 'makas almak' istemesi şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde yaşandı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde sokağa çıkma kısıtlaması ve maske denetimi yapan polis ekipleri, bulvarda havlusu ve plaj şortu ile yürüyen Umut A.’dan muafiyet belgesini göstermesini istedi. Ekipler sokağa çıkma belgesi olmayan ve aynı zamanda maske takmayan genç adamı polis otosunun yanına götürerek ceza makbuzu düzenlemek istedi.

"MASKEDEN DEĞİL, ALLAH'TAN KORK"

Bu sırada sık sık polis ekipleri ile sohbet eden vatandaşın sözleri herkesi şaşırttı. Yazılan ceza karşısında rahat tavırlar sergileyen vatandaş, “Bana ceza yazan polis olsun. Polis bizim canımız kardeşimiz. Ben polise artist dedim. Ne olacak aktör de olabilir arkadaş. Polis arkadaşımız oruçlu olabilir ben de tutmuyorum. Onun bana benim ona saygı göstermemiz lazım. Ben oruç tutana saygı gösteriyorum. Onlar da bana saygı göstersin. Ben Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Daha önce de ceza yazıldı. Ödemiyorum da. Ödeyecek para yok. Maskeden değil Allah’tan kork” dedi.

"ÖDEMEYECEĞİM"

Umut A. ceza yazan polise ise “Onu da Allah affetsin. Ne yazıyorsun kardeş? Az yaz. Zaten ödemeyeceğim. Ceza yazılmasından çok mutlu oldum. Amelleriniz sizi kurtaracak mı sanıyorsunuz?” diyerek elini öpmek istedi. Genç adam bununla da kalmayarak makbuzu düzenleyen polisin yanağından makas almak istedi.

Umut A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, maske takmamaktan ise 900 TL ceza makbuzu düzenledi. Umut A., ceza yazılmasının ardından olay yerinden gülerek ayrılıp bulvarda yürümeye devam etti.

(İHA)

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