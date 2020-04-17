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Antalya'da turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Antalya’da sokağa çıkma yasağı öncesi kayalık alanda deniz keyfi yapmak isteyen çoğunluğu turist 7 kişi, polis tarafından uyarıldı. Falezlerdeki denize girilen kısımdan yukarı çıkarılan turistleri polis, ‘Corona, go home’ diye uyardı.

Antalya'da turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home

Muratpaşa ilçesinde faaliyetine son veren bir otelin sahil kısmındaki falezlerde bir grubun denize girdiği ihbarını alan polis, bölgeye geldi. Falezlerdeki kayalık alana merdivenlerden inen ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 7 kişiyi, polis korona virüs tedbirleri kapsamında uyardı.

'CORONA, GO HOME'

Üstlerini giydikten sonra merdivenlerden yukarı çıkan gruptan yabancı turistleri, polis ekipleri ‘Corona, go home’ diyerek uyardı. Bir Türk vatandaş ise kendisini çeken gazetecilere işaret edip arkadaşına ‘kameraya el salla’ dedi.

Uyarılara itiraz etmeyen Türk vatandaşlar ve turistler, sessizce evlerinin yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya sokağa çıkma yasağı

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