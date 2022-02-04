Antalya'da yolda yürüyen kişinin yakınına yıldırım düştü! O anlar kamerada

Dün gün boyunca hakim olan gök gürültülü sağanak yağışta çakan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı Antalya'da birçok yerde su baskını ve dolu yağışı meydana geldi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde talihsiz bir olay meydana geldi. Otomobilini park eden bir kişi şemsiyesini açtıktan sonra yürüyüşe geçti. 10 adım atan kişinin yakınına şimşek çakmasıyla birlikte yıldırım düştü. Yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöken kişinin daha sonra yere uzandığı anlar anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu fakat ayaklarında ciddi derecede morluklar olduğu öğrenildi.

(İHA)

