Antalya'daki Tazı Kanyonu'nda klip

Antalya'da, dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, yaz- kış macera tutkunları ve turistlerin ziyaret ettiği, 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, bu sefer DJ'in canlı performans klip çekimi için mekan olarak kullanıldı.

Ukraynalı DJ Katy Rise, Youtube kanalında yayınlamak üzere kanyonda klip çekti.

Yerli- yabancı binlerce ziyaretçinin Tazı Kanyonu'nda fotoğraf çektirdiği ünlü kayalığın kenarına kadar DJ mikseri ve müzik aletlerini taşıyan Rise, doğa ile iç içe klip çekti.

(DHA)