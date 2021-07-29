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Antalya Manavgat'ta yangın neden çıktı? Manavgat yangını sabotaj mı?

29.07.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktadan yangın çıktı. Yangın şiddetli poyraz nedeniyle hızla yayılarak mahalle ve köylere de indi. Yangının 4 ayrı yerden çıkması sabotaj iddiasını da gündeme getirdi.

Manavgat'tan gelen son dakika haberleri Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Bölgede 4 farklı yerden yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine indi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken 5 mahalle boşaltıldı. Devlet hastanesinde ise ayakta hasta kabul edilmiyor.

SAAT 12.00'DE BAŞLADI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda dün saat 12.00'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

4 FARKLI NOKTADA YANGIN

Manavgat'taki yangının 4 farklı noktada başladığı ve poyraz nedeniyle hızla mahallelere ilerlediği bildirildi. Yangının 4 farklı noktadan çıkması sabotaj iddiasını da gündeme getirdi.

MANAVGAT'TAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI? SABOTAJ MI, KAZA MI?

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yaptığı son dakika açıklamasında, yangının çıkış nedeniyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

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Manavgat'taki büyük yangın devam ediyor! Çok sayıda mahalle boşaltıldı (Manavgat son durum)Manavgat'taki büyük yangın devam ediyor! Çok sayıda mahalle boşaltıldı (Manavgat son durum)

Yiğit, "Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak." dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yaptığı açıklamada sabotaj durumunun olabileceğine dikkat çekti. Böcek, "Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah" açıklamasında bulundu.

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Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyorVatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. "Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Manavgat'taki yangından kahreden görüntülerManavgat'taki yangından kahreden görüntüler

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biri yaktiysa elleri kirilsin ters donsun... cok gecmis olsun

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