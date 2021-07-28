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Manavgat'taki yangından korkunç görüntüler

28.07.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerliyor. Manavgat'tan gelen görüntüler dehşetin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. İşte Manavgat'taki yangından kahreden kareler...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahale ediliyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangınla ilgili "Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı... Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu" dedi.

"EN KÖTÜ GÜNÜMÜZÜ GEÇİRİYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 ayrı noktada çıkmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti. Muhittin Böcek, bağlandığı canlı yayında, "En kötü günümüzü geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altındaAntalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGININDAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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