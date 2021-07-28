Manavgat'taki yangından korkunç görüntüler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahale ediliyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangınla ilgili "Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı... Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu" dedi.

"EN KÖTÜ GÜNÜMÜZÜ GEÇİRİYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 ayrı noktada çıkmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti. Muhittin Böcek, bağlandığı canlı yayında, "En kötü günümüzü geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.