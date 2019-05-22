Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele (2)

SAHİLLER DOLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin, Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası'nda karla mücadelesi sürerken, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ise sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı ise yüzde 80 olarak belirlendi. Sıcaktan ve yüksek nemden bunalan yerli- yabancı tatilciler ile kent sakinleri, sahilde Akdeniz'in keyfini çıkardı. Bazı kişiler, sahilde güneşlenirken, bazıları da denizde çocuklarıyla yüzmeyi tercih etti.

Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Mustafa Boncukçu, havan bulutlu olmasına rağmen çok sıcak olduğunu söyledi. Rusya'da böyle havaları özlediğini belirten Boncukçu, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele edildiğini öğrendiğinde ise şaşkınlık yaşadı.

Alparslan ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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