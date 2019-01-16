Antalya'da rezidans önündeki cinayet davasında karar

Antalya'da biriken borcu nedeniyle kendisini tehdit eden kişiyi rezidans önünde öldürdükten sonra sevgilisiyle tatile çıktığı öne sürülen sanık müebbet, kız arkadaşı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Eren Özen, tutuksuz yargılanan Ç.Y, maktul ve sanığın yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.A, sanığın kendisini arayarak "Hasan Hüseyin Liman'ı öldürdüm." dediği yönündeki ifadesini kabul etmeyerek, "Polis ifademi yanlış yazmış. İfademi okumadan imzaladım. Sanık beni aradığında, "Ağabey Hasan Hüseyin Liman öldürülmüş, benim üzerime atıyorlar.' demişti. Bu nedenle verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum." dedi.

Tanığın hem polise hem de mahkemede verdiği ifadelerini kabul etmeyen sanık Özen, tanığı olaydan sonra aramadığını öne sürdü.

S.A. ile aralarında husumet bulunmadığını savunan Özen, tanığın olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde ailesinden para koparmak için bu tür ifadeler verdiğini iddia etti.