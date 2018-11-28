Antalya'da tarihi caminin çinilerinin çalındığı iddiası

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, restorasyonu süren 4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin tarihi çinilerinin çalındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hırsızlık olayının vuku bulduğuna dair herhangi bir şikayet, bilgi, belge bulunmamasına rağmen Muratpaşa ilçesindeki restorasyonu devam eden yaklaşık 400 yıllık Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin tarihi çinilerinden bir kısmının çalındığına ilişkin daha önce de ortaya atılan iddiaların tekrarlandığı belirtildi.

Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin son yıllarda hatta eski fotoğraflarından ve belgelerden tespit edilebildiği kadarıyla son 60 yılda çinilerinin çalındığına ilişkin bir bilgi, belge bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Nitekim idaremiz uzmanlarınca düzenlenen 1960 ve 1970 tarihli tescil fişlerinde pencere alınlıkları günümüzdeki şekliyle tarif edilmiştir." denildi.

Caminin kuzey girişinin sağındaki panoda bulunan çinilerin dış koşullar sebebiyle 28 Mayıs 2012'de düştüğü ve Antalya Müzesi'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, bu çinilerin konservasyonu yapılarak özgün yerine konulacağı bildirildi.