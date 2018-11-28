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Antalya'da tarihi caminin çinilerinin çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 21:59 | Son Güncelleme

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü: - "Restorasyonu devam eden Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin son yıllarda hatta eski fotoğraflardan ve belgelerden tespit edilebildiği kadarıyla son 60 yılda çinilerinin çalındığına ilişkin bir bilgi, belge bulunmamaktadır"

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, restorasyonu süren 4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin tarihi çinilerinin çalındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hırsızlık olayının vuku bulduğuna dair herhangi bir şikayet, bilgi, belge bulunmamasına rağmen Muratpaşa ilçesindeki restorasyonu devam eden yaklaşık 400 yıllık Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin tarihi çinilerinden bir kısmının çalındığına ilişkin daha önce de ortaya atılan iddiaların tekrarlandığı belirtildi.

Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin son yıllarda hatta eski fotoğraflarından ve belgelerden tespit edilebildiği kadarıyla son 60 yılda çinilerinin çalındığına ilişkin bir bilgi, belge bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Nitekim idaremiz uzmanlarınca düzenlenen 1960 ve 1970 tarihli tescil fişlerinde pencere alınlıkları günümüzdeki şekliyle tarif edilmiştir." denildi.

Caminin kuzey girişinin sağındaki panoda bulunan çinilerin dış koşullar sebebiyle 28 Mayıs 2012'de düştüğü ve Antalya Müzesi'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, bu çinilerin konservasyonu yapılarak özgün yerine konulacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çinilerin bulunduğu alınlık boş olduğundan, idaremizden teyit edilmeden ve yeterli araştırma yapılmadan zaman zaman çinilerin çalındığına ilişkin haberler yapılmaktadır. Caminin doğu ve batı kapılarının sağ ve solunda ikişer alınlık bulunmaktadır. Söz konusu alınlıklar boş olmakla birlikte, caminin içerisinde 40 beyitlik Münferice Kasidesi'nin 23 beyitinin muntazaman sıralanması, kuzey dış cephesinin solunda 24, 25 ve 26, sağında da 27, 36 ve 29. beyitlerinin yer alması sebebiyle şu anda bulunmayan 11 beyitin caminin doğu, batı dış cephelerinde önceki yüzyıllarda olabileceğine ilişkin bazı görüşleri bulunmakta, bu konudaki inceleme ve araştırmalar devam etmektedir."

Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin bütün özgün özelliklerini sergilemesine olanak taşıyacak şekilde restorasyonunun yapılması için azami gayret ve çaba sarf edildiği vurgulanan açıklamada, öğretim üyelerinden oluşan "Bilim Heyeti" gözetiminde restorasyon faaliyetinin yürütüldüğü anlatıldı.

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