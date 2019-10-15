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Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Tuhafiye, aksesuar, kuyumcu ve şans oyunlarının yer aldığı iş yerlerindeki B.Ö, M.S, F.Ü, İ.A. ve V.D. gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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Antalya gözaltı operasyon yasa dışı bahis

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