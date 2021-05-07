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AnTuTu, nisan ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı

07.05.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnTuTu, nisan ayının en güçlü Android telefonlarını sıraladı. Listenin en güçlü Android akıllı telefonu, Xiaomi'nin alt markası Black Shark'tan geldi. İşte AnTuTu'nun hazırladığı en güçlü Android telefonlar listesi!

AnTuTu, nisan ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı

AnTuTu en güçlü Android telefonları her ay listeliyor. Bu durum, geride bıraktığımız nisan ayı için de değişmedi. AnTuTu, nisan ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını sıraladı ve bunu bir liste haline getirerek paylaştı.

İŞTE ANDROID TARAFINDAKİ EN GÜÇLÜ TELEFONLAR

En güçlü Android telefon listesinin bir numarasında Xiaomi'nin alt markasına ait bir telefon yer aldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 888 işlemcili oyun telefonu Black Shark 4 Pro, ortalama 860.467 puanla listesinin zirvesine oturdu. Black Shark 4 Pro'yu ise ortalama 831.801 puanla mikroskop kameralı Oppo Find X3 Pro izledi.

AnTuTu en güçlü Android telefonlar

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Buna göre listenin tamamı şöyle:

1) Xiaomi Black Shark 4 Pro - 860.467 puan
2) Oppo Find X3 Pro - 831.801 puan
3) Nubia Red Magic 6 Pro - 828.649 puan
4) OnePlus 9 Pro - 826.004 puan
5) Lenovo Legion 2 Pro - 821.571 puan
6) Vivo X60 Pro Plus - 815.884 puan
7) iQOO 7 - 815.589 puan
8) OnePlus 9 - 809.703 puan
9) Xiaomi Mi 11 Ultra - 808.131 puan
10) Xiaomi Mi 11 - 801.900 puan

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sayılan modeller salt işlemci hızı açısından yüksek çıkabilir, fakat akıcı ve uzun ömürlü kullanımda hiçbiri iPhone’ların eline su dökemez. Android cihazlar ilk başlarda çok iyi olsa bile bir yıla kalmaz yavaşlatıp takılmaya başlar. Apple ürünleri candır, ötesi boş heyecan...
ben 2018 den beri kullanıyorum herhangi bir sıkıntı yaşamadım
Telefonda en önemli şey işlemci hızı değil; iyi tasarım, ufak ebatlar, yazılım ve donanım uyumu, pil, ekran ve kamera performansı öncelikli. Süper bir işlemciyle ne yapacaksınız ki? Bitcoin madenciliği mi? :)

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