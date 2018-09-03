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AÖF internet başvuru ve kayıtları başladı! AÖF internet başvurusu ve üniversite kaydı nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

Üniversite kayıtları başladı ki buna AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi de dahil. AÖF’ kayıt olabilmek için mutlaka öncesinde internetten başvuru yapmanız gerekiyor. İşte AÖF kayıt süreci ile ilgili detaylar...

AÖF internet başvuru ve kayıtları başladı! AÖF internet başvurusu ve üniversite kaydı nasıl yapılacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıtlarına geldi. Örgün öğretim kayıtları e-devlet üzerinden yapılırken açık öğretim kayıtları ilgili üniversiteden yapılıyor. AÖF yani Anadolu üniversitesi kaydı için önden internet başvurusu yapmak gerekiyor.

AÖF’ün duyurusuna göre İnternet başvuru işlemleri 3-10 Eylül tarihleri arasında aof.anadolu.ed.tr adresinden yapılacak. İşte Anadolu Üniversitesinin AÖF internet başvuru ve kayıtlar ile ilgili duyurusu...

08 Eylül 2018 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.

Adaylar, 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 10 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 10 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2017-2018 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

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