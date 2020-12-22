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AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi sınav sonuçları açıklanma tarihi!

22.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Açıköğretim sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. 21 Aralık tarihi itibariyle biten sınavların sonuçları, binlerce AÖF öğrencisi tarafından araştırılıyor. AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınavlarının açıklanma tarihi belli oldu mu?

Son dakika haberine göre Açıköğretim fakülte ve önlisans vize sınavları 21 Aralık tarihi itibari ile sona erdi. Binlerce Açıköğretim öğrencisi sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Özellikle hafta sonu sınav yoğunluğu yaşayan AÖF ekranları pazar günü yoğunluktan dolayı hata verdi. Binlerce öğrenci çeşitli şikayet kanallarında yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğrenciler, AÖF 1. dönem vize sonuçları bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF 1. VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu binlerce AÖF öğrencisi 1. vize sınavlarına giriş yaparak sınavlarını bitirdi. AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor. Açıköğretim sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

anadolu üniversitesi

2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

SINAVDA SORUMLU OLUNAN YARIYIL DERSLERİ VE SINAV TARİHLERİ

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Yarıyıl Dersleri

12 Aralık 2020 Cumartesi

5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri

13 Aralık 2020 Pazar

14 Aralık 2020 Pazartesi

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri

19 Aralık 2020 Cumartesi

20 Aralık 2020 Pazar

21 Aralık 2020 Pazartesi

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