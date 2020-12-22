AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Son dakika haberine göre Açıköğretim fakülte ve önlisans vize sınavları 21 Aralık tarihi itibari ile sona erdi. Binlerce Açıköğretim öğrencisi sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Özellikle hafta sonu sınav yoğunluğu yaşayan AÖF ekranları pazar günü yoğunluktan dolayı hata verdi. Binlerce öğrenci çeşitli şikayet kanallarında yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğrenciler, AÖF 1. dönem vize sonuçlarını bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF 1. VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu binlerce AÖF öğrencisi 1. vize sınavlarına giriş yaparak sınavlarını bitirdi. AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor. Açıköğretim sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020