78 numaralı Apple-1 açık artırmada satıldı! Satış fiyatı ise dudak uçuklattı

1976'da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından yalnızca 200 Apple-1 bilgisayarı üretildi ve şimdi bunlardan yalnızca 60 ila 70 adet kaldığına inanılıyor. Bu da bilgisayarların Apple hayranları tarafından koleksiyonluk olarak görülmesine neden oluyor. Bu yüzden olsa gerek, genellikle yüz binlerce dolara alıcı buluyorlar.

STEVE JOBS TARAFINDAN ELLE NUMARALANDIRILMIŞ

Geçtiğimiz günlerde ise bir müzayede evi, çalışır durumdaki bir Apple-1 bilgisayarın açık artırmayla satışa sunmuştu. Bu bilgisayarın en önemli özelliği ise Steve Jobs tarafından elle numaralandırılmış olmasıydı.

Müzayedeye çıkan Apple-1, 78 numaralı (#78) Apple-1 olarak listelendi. Bilgisayarın, çalışır hale getirildikten sonra 2018'de bir açık artırmada 375 bin dolar karşılığında satıldığı belirtildi. Ancak bu kez tekliflerin daha yüksek olması bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu.

SATILDI! DUDAK UÇUKLATAN FİYAT...

Steve Jobs'un eliyle numaralandırdığı Apple-1 bilgisayarı açık artırmada 442 bin 118 dolara, yani dudak uçuklatan bir fiyata satıldı.

O TAHMİNİ AŞTI ANCAK 1 MİLYONA YAKLAŞAMADI

Yıllar boyunca çeşitli Apple-1 bilgisayarları geçmişine, içerdiği bileşenlere ve durumuna bağlı olarak 130 bin dolar ila 815 bin dolar arasında satıldı. #78 numaralı Apple-1'in de 375 bin dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyordu. Bu rakamın 1 milyona yakın olabileceği de konuşuyordu. Bilgisayarın 442 bin 118 dolara satılmasıyla 375 bin dolarlık tahmin aşıldı. Ancak 1 milyona yaklaşılamadı.

"TAMAMEN ÇALIŞIR DURUMDA"

Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, bilgisayarın durumu 8.5/10 olarak değerlendirilmiş ve Ağustos 2022'de bilgisayarın çalışır durumda olduğu bir kez daha teyit edilmişti. Açıklamada, "Bu Apple-1 bilgisayarın en dikkat çekici yönü ise tamamen çalışır durumda olduğunun belgelenmesidir: sistem kapsamlı bir testte yaklaşık olarak sekiz saat hatasız çalıştırılmıştır." ifadesi yer almıştı. Ayrıca, yine aynı açıklamaya göre Jobs'ın el yazısını doğrulayan bir orijinallik mektubu da vardı.

