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Apple’dan elmas yüzük!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.11.2018 09:09 | Son Güncelleme

Apple’ın baş tasarımcısı Jony Ive, tamamı elmastan oluşan bir yüzük tasarladı. Fiyatı 150 ila 200 bin dolar arasında olan elmas yüzük hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

Apple’dan elmas yüzük!

Teknoloji üreticisi Apple dönem dönem farklı işlere imza atabiliyor. Apple’ın baş tasarımcısı Jony Ive’ın tasarladığı elmas yüzük de bunlardan bir tanesi. Apple’ın şimdiye kadar teknoloji dünyasına tasarımı ile damgasını vurmuş ürünlerini tasarlan Jony Ive şimdi de yüzük ile karşımıza çıkıyor.

Marc Newson ve Jony Ive işbirliği ile tasarlanan bu yüzün (RED) kampanyası için tasarlanmış. Bildiğiniz gibi (RED) kampanyasında toplanan gelirler HIV/AIDS ile mücadele için harcanıyor. Bu sefer bu yüzük Afrika’daki HIV/AIDS virüsü ile savaşanlar için açık arttırma ile satılacak.

Yüzüğün ham madesi olarak tamamen elmas kullanılmış. Parça parça yüzük yapmak yerine yekpare bir yüzük tasarlayan ikili, bu yüzüğü 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında satmayı planlıyor. 5 Aralık 2018 tarihinde Miami’de düzenlenecek olan etkinlikte sergilenecek olan yüzüğün oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.

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Apple elmas yüzük

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