Apple'dan flaş karar! O uygulama tarih oluyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor. Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği şeklinde yorumlanıyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, geçtiğimiz haftalarda Apple TV+'ı tanıtan Apple önümüzdeki dönemde iTunes'un fişini çekecek. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan diğer haberlere göre ise Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek.

iOS 13 güncellemesini alacak iPhone modelleri şöyle:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iOS 13 güncellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle:

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5S Plus

iPhone 5S

iPhone SE