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Apple'dan flaş karar! O uygulama tarih oluyor

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 10.04.2019 08:16 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, flaş bir karara imza atmak üzere. Müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışan Apple, iTunes’un fişini çekmeye hazırlanıyor.

Apple'dan flaş karar! O uygulama tarih oluyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor. Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği şeklinde yorumlanıyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, geçtiğimiz haftalarda Apple TV+'ı tanıtan Apple önümüzdeki dönemde iTunes'un fişini çekecek. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan diğer haberlere göre ise Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek.

iOS 13 güncellemesini alacak iPhone modelleri şöyle:

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7

iOS 13 güncellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle:

iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5S Plus
iPhone 5S
iPhone SE

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Anahtar Kelimeler:
Apple iTunes Apple'dan flaş karar

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