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Apple'dan Türkiye için bir zam kararı daha!

09.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Store'daki fiyatlarını geçtiğimiz günlerde güncelleyen ve iPhone fiyatlarını yükselten Apple, şimdi de Türkiye'deki App Store fiyatlarına zam yaptı. Apple, geliştiricilere Türkiye'deki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarını artırdığını bildirdi.

Apple'dan Türkiye için bir zam kararı daha!

Apple, Türkiye fiyatlarında değişiklik yapmaya devam ediyor. ABD'li teknoloji devi hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda internet sitesi üzerinden satışları durdurmuş, daha sonra ise fiyatları güncelleyerek satışlara tekrar başlamıştı. Türkiye'deki iPhone fiyatları da bu kapsamda zamlanmıştı. Örneğin 128 GB kapasiteli iPhone 13'ün fiyatı 11.999 TL'den 14.999 TL'ye çıkmıştı. Şimdi ise Apple, uygulama mağazası App Store'un Türkiye ayağı için bir zam kararı aldı.

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APPLE'DAN APP STORE'A ZAM

Apple, Türkiye'deki App Store fiyatlarını artırma kararı aldı. Şirket, internet sitesi üzerinden geliştiricilere döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle Türkiye'deki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarını artırdığını bildirdi.

Apple zam

Bu karar ile birlikte Tier 1 seviyesi uygulama fiyatının 10,99 TL'den 16,99 TL'ye çıkacağı aktarıldı. Farklı seviyelerde de yine fiyat değişikliği söz konusu.

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FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

App Store Türkiye'deki fiyat değişiklikleri önümüzdeki günlerde yansıtılacak.

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Apple Türkiye
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