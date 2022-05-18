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Apple Ian Goodfellow'a izin vermedi, o da rakibine gitti!

18.05.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın makine öğrenimi alanında çalışan yöneticisi Ian Goodfellow, Apple'ın çalışanların tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaya devam etmelerine izin vermeyi reddetmesi üzerine görevinden istifa etmişti. Yeni bir iddiaya göre Goodfellow, kendisine çalışmak için bir şirket buldu. Bu şirket, Apple'ın en büyük rakiplerinden biri.

Apple Ian Goodfellow'a izin vermedi, o da rakibine gitti!

Apple yöneticisi Ian Goodfellow, geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Goodfellow, yabancı basının aktardığına göre görevinden istifa etmişti.

APPLE'DAN İSTİFA EDEN IAN GOODFELLOW İÇİN YENİ GELİŞME!

Önemli Apple yöneticisinin görevinden istifa etmesinin nedeni ise Apple'ın çalışanların tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaya devam etmelerine izin vermeyi reddetmesi olarak gösterilmişti. Şimdi Goodfellow konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

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Bloomberg'in bildirdiğine göre, Ian Goodfellow kendisine çalışmak için başka bir şirket buldu. Bu şirket ise Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yan kuruluşu olan DeepMind oldu. Böylece Apple, önemli bir çalışanını çalışma sistemi nedeniyle en büyük rakiplerinden biri olan Alphabet'e kaptırdı.

Deepmind

Goodfellow'un DeepMind'daki rolünün ne olacağı henüz belli değil. Goodfellow, Bloomberg'e göre önde gelen makine öğrenimi araştırmacılarından biri olarak biliniyor ve bu Apple için kayda değer bir kayıp olabilir.

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