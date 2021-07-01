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Apple ile Samsung arasındaki fark açılıyor

01.07.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IDC 2021 yılı ile ilgili çalışmalar yürüttü ve ortaya çıkan tablo Samsung'u memnun etmeyebilir. Çünkü çalışmaya göre Apple, Güney Koreli dev Samsung’u giyilebilir teknolojilerde geride bıraktı.

Apple ile Samsung arasındaki fark açılıyor

Araştırma sonuçlarına ayrıntılı bir şekilde bakıldığında Apple markasının sadece bir yılda yüzde 57.8 oranında büyüme elde ettiği görülüyor. Samsung ise yaklaşık olarak yüzde 27.2 büyüme kaydetti. Yani Apple giyilebilir teknolojilerde Samsung ile kıyaslandığında iki kat daha fazla büyüdü.

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Büyüme rakamlarını bir kenara bırakırsak Apple genel olarak giyilebilir teknolojilerde sektöre biraz daha hakim. Samsung akıllı telefon alanında hakimiyetini devam ettirirken Apple ise akıllı saat konusunda geri plana düşmemeye gayret ediyor. Özellikle Avrupa pazarında Apple markasının gücü biraz daha fazla. Avrupa’da 7.8 milyon cihaz satışı yapan Apple, sektörde dominant.

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İŞTE HUAWEI'NİN GİYİLEBİLİR CİHAZ PAZARINDAKİ PAYI

Huawei ile ilgili de değerlendirme yapan araştırma şirketi, giyilebilir cihaz pazarının sadece yüzde 6.6 gibi bir bölümünü bu markanın alabildiğini söyledi. Cihaz satışlarına bakıldığında sadece 1.4 milyon satış gerçekleşti. Kısacası tüm markalar değerlendirildiğinde Apple diğer markaları geçti. Peki sizce önümüzdeki dönemde sektörün yeni hakimi kim olabilir?

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Anahtar Kelimeler:
Apple Huawei Samsung
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