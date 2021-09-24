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iOS 12.5.5 çıktı! Apple eski iPhone'ları unutmadı

24.09.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 15 güncellemesi alamayan eski iPhone'lar ve iPad'ler için iOS 12.5.5 güncellemesini yayınladı. iOS 12.5.5 güncellemesini alan iPhone modelleri arasında iPhone 6 ve 7 yıllık iPhone 5s de var.

iOS 12.5.5 çıktı! Apple eski iPhone'ları unutmadı

Apple, iOS güncellemeleri yayınlayarak iPhone modellerini güncel tutmaya çalışıyor. Burada "güncel tutmaya çalışıyor" diyerek sadece zamanın getirdiği yeni özelliklerin iPhone'lara eklenmesinden bahsetmiyoruz. Apple aynı zamanda yayınladığı güncellemelerle gittikçe vahşileşen güvenlik açıklarına karşı önlemler alıyor ve böylece akıllı telefonlarını güncel açıklara karşı koruma altına alıyor. Fakat Apple sadece en yeni cihazlarına değil, eski cihazlarına da güncelleme veriyor. iOS 12.5.5 güncellemesi bunun tipik bir örneği.

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APPLE iOS 12.5.5 GÜNCELLEMESİNİ YAYINLADI

Apple iOS 12.5.5 güncellemesini iOS 15 güncellemesini alamayan eski iPhone ve iPad modelleri için kullanıma sundu. iOS 12.5.5 güncellemesine nelerin dahil olduğuna dair henüz bir bilgi yok ancak Apple'ın sürüm notlarına göre güncelleme, bazı güvenlik açıklarını gideriyor.

iOS 12.5.5 güncellemesini alan cihazlar ise şöyle:

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPod touch 6
  • iPad Air (1.nesil)
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
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iOS 12.5.5 GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Güncelleme, Ayarlar uygulamasından "Genel"e tıklayıp "Yazılım Güncelleme" bölümüne giderek kablosuz olarak indirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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