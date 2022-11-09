Apple'ın yapmadığını onlar yaptı! 'iPhone V' sosyal medyayı salladı: Kıskandıracak sonuç...

Katlanabilir telefon trendi henüz Apple'a uğramadı. Rakipleri olan Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi, Oppo ve Honor gibi şirketler katlanabilir telefonlarını peş peşe çıkartırken, ABD'li teknoloji devi şimdilik onları izliyor. Apple hayranları ise Apple'ın gelecekte katlanabilir iPhone çıkartacağına inanıyor. Ancak kimisi de bu teknoloji mükemmel hale gelene kadar Apple'ın böyle bir model üretmeyeceğini düşünüyor. Her ne olursa olsun, Apple hayranları Apple'dan bir katlanabilir iPhone isteme konusunda ısrarcılar. Hatta bazıları bu konuda bir adım daha ileri gidiyor. Sanki Apple böyle yapabilirsin dercesine katlanabilir iPhone yapıyorlar! Yani Apple'ın yapmadığını yapıyorlar. Bu konuda teknoloji dünyasını şaşkına çeviren yeni adresimiz ise Çin.

İŞTE iPHONE V! ÇİNLİLER KATLANABİLİR iPHONE YAPTI

Çinli bir YouTube kanalı, iPhone parçaları kullanarak katlanabilir iPhone yaptı. Apple hayranının yaptığı katlanabilir iPhone ise iPhone V olarak adlandırıldı. Böylece uzun zamandır katlanabilir iPhone hayali olan kanal, bu hayalini sonunda gerçeğe dönüştürdü. Ortaya Apple'ı bile kıskandıracak bir sonuç çıktı. Ancak görünüşe göre yapımı hiç de kolay olmadı. Proje yaklaşık 1 yıl sürdü.

KATLANABİLİR iPHONE NASIL YAPILDI?

Fan yapımı katlanabilir iPhone, tıpkı Galaxy Z Flip gibi dikey katlanabilir bir ekrana sahip. Ayrıca, hayallerdeki katlanabilir iPhone'u oluşturmak için bir iPhone X'in dahili bileşenleri ikiye bölündü ve birbirine bağlandı. Aynı zamanda bir Motorola Razr'ın bileşenleri de projede kullanıldı.Katlanabilir iPhone'un alt yarısına işlemci ve belleği içeren anakart, üst yarısına da pil ve arka ve ön kamera sensörleri yerleştirildi. Kasa için 3D yazıcıdan yararlanıldı. Sonuç olarak kamera ve diğer temel işlevleri normal şekilde çalışan, katlanabilir bir ekrana sahip bir ortaya çıktı.

iPhone V" olarak adlandırılan katlanabilir iPhone sosyal medyada da gündem oldu.

PEKİ APPLE KATLANABİLİR iPHONE ÇIKARTACAK MI?

Bu ihtimal hiç de uzak değil. Aksine, Apple'ın katlanabilir "iPhone" prototipleri üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Ancak şu an, katlanabilir bir iPhone'un nasıl görünebileceği veya ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda sağlam bilgiler mevcut değil. Ancak Apple bir katlanabilir telefon ürettiğinde bu, Apple hayranının yaptığı katlanabilir iPhone'a büyük ihtimalle benzeyecek.