Apple'dan kötü haber geldi: iPhone 14 almak isteyenler beklemek zorunda kalacak! Teknoloji dünyası bu haberle çalkalanıyor

Apple, iPhone 14 modellerini eylül ayında görücüye çıkardı. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus standart iPhone modelleri olarak nitelendirildi ve genel tasarımları da iPhone 13 serisinin tasarımına benzetildi. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için ise her şey daha farklıydı. Çentik yerine Dynamic Island diye bir ekran alanına yer veren ve böylece ekrandaki kamera deliklerini kapatan Apple, bazı verilere göre tüketicilerden olumlu geri dönüşler aldı. Son olarak iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'a olan talebin iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e nazaran düşük olduğu iddia edildi, yazıldı ve çizildi. Şimdi ise Çin'deki fabrikasında koronavirüs ile mücadele eden Apple'dan önemli bir uyarı geldi. Teknoloji dünyasını sallayan bu haber iPhone 14 Pro veya iPhone 14 Pro Max sahibi olmak isteyen tüketicileri de üzecek.

İPHONE 14 VE DİĞER ÜRÜNLERİ ALMAK İSTEYENLERİN BEKLEMEK ZORUNDA KALACAK

ABD merkezli Apple şirketi, Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle "kısıtlı kapasite ile çalışma" uygulamasına geçilmesinin ardından üretimde yavaşlama yaşandığını ve bu nedenle iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağını açıkladı.

iPhone'un son çıkan modellerini almak isteyen müşterilerin uzun süre beklemek zorunda kalabileceğini belirten Apple, "Şu an, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretiminde önceden tahmin ettiğimiz rakamların dışında düşüşler bekliyoruz. Müşterilerin, yeni ürünleri satın alabilmesi için daha uzun süre beklemesi gerekecek" açıklamasında bulundu. Üretimin normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini de ifade eden Apple, "Her işçinin güvenlik ve sağlık koşullarının sağlanması kapsamında tedarikçilerimiz ile üretimin normal şartlara dönmesi için yakından çalışıyoruz" dedi.

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikasının da içinde buluduğu Zhengzhou Havalimanı Ekonomi Bölgesi’nde 2 Kasım'da ‘sessiz yönetim’ adı altında yeni bir karantina uygulamasına geçilmişti. Karara göre, personelin sanayi parkından çıkışı yasaklanırken, araçların tesise giriş-çıkışları özel izne tabi olmuştu. Karantina uygulamasının 9 Kasım'a kadar süreceği açıklanmıştı.

FABRİKADAN KAÇMIŞLARDI

Zhengzhou’da yer alan Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında, kentte Ekim ayı içinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle katı tedbirler alınmıştı. Foxconn’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim itibariyle işçilerin yemekhanelerde yemek yemesi yasaklanmış, işçilerden yemeklerini kaldıkları yurtlara götürmeleri istenmişti. Görgü tanıkları, salgın tedbirleri nedeniyle toplu taşımanın işlemediği kentte, birçok işçinin sırt çantaları ve valizleriyle yaya şekilde memleketlerine dönmeye çalıştığını aktarmıştı.

ÇİN, "SIFIR KOVİD" STRATEJİSİNİ TERK ETMİYOR

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana ‘sıfır-Kovid’ stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Çin’de iktidarı elinde tutan Çin Komünist Partisi’nin geçen ay düzenlenen 20. Ulusal Kongresi’nde ‘sıfır Kovid’ politikasının süreceği sinyali verilmişti. (İHA)



