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Apple'ın yeni 'göz bebeği' satıştan kaldırıldı!

05.05.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın Spring Loaded etkinliğinde tanıttığı AirTag takip aksesuarı, çocuk güvenliği endişeleriyle karşı karşıya. Öyle ki Avustralya'daki bir mağaza, AirTag satmayı durdurdu.

Apple'ın yeni 'göz bebeği' satıştan kaldırıldı!

AirTag, Apple'ın Spring Loaded etkinliğinde tanıttığı en dikkat çeken ürün oldu. Anahtar ve cüzdan gibi kaybolması muhtemel nesnelerin takip edilmesini ve böylece kaybolmamalarını sağlayan AirTag, Apple tarafından resmen piyasaya sürüldü. Apple'ın yeni göz bebeği olarak tarif edebileceğimiz AirTag Türkiye'de de satışa çıktı. Ancak Avustralya'da AirTag hakkında farklı tartışmalar var.

AIRTAG SATMAYI BIRAKTILAR

Gizmodo'nun haberine göre, Avustralya'da bir Reddit kullanıcısı, "Officeworks" adlı bir mağazada yaşadığı AirTag satın alma deneyimlerini paylaştı. Kullanıcı bir gönderide, "Tezgahtaki personel, sistemlerinde stokta bir miktar AirTag olduğunu görebiliyordu ve bir personel Cuma günü onları sattığını bile hatırlıyordu, ancak bugün bulamadılar." diye yazdı.

AirTag

Bir mağaza temsilcisi gönderdiği e-postada ise "Apple AirTag serisi geçici olarak Officeworks'ten satın alınamayacak" dedi. Mağaza, AirTag'lerle ilgili sorunun ne olduğunu belirtmese de Apple'ın yanıtı bunun düğme pil hücresinden kaynaklandığını doğruladı.

APPLE'DAN STANDARTLARI KARŞILIYOR YANITI

Bir Apple temsilcisi gönderdiği bir e-postada "AirTag, Avustralya'dakiler de dahil olmak üzere, kullanıcı tarafından değiştirilebilir pile erişmek için iki aşamalı bir it-ve-çevir mekanizması gerektirerek, uluslararası çocuk güvenliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Apple'dan sürpriz: AirTag Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatıApple'dan sürpriz: AirTag Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

APPLE AIRTAG İÇİN GÜNCELLEME YAPABİLİR

Başka bir habere göre AirTag, Aralık 2020'de tanıtılan Avustralya'nın yeni düğme pil güvenlik standartlarına ters düşmüş gibi görünüyor. Apple da Avustralya'daki AirTag ürün ambalajını ve uyarılarını buna uygun bir şekilde güncellemeyi planlıyor olabilir. AirTag'ler ülkedeki Apple mağazaları üzerinden satılmaya ise devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Avustralya
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