Apple'ın yeni 'göz bebeği' satıştan kaldırıldı!

AirTag, Apple'ın Spring Loaded etkinliğinde tanıttığı en dikkat çeken ürün oldu. Anahtar ve cüzdan gibi kaybolması muhtemel nesnelerin takip edilmesini ve böylece kaybolmamalarını sağlayan AirTag, Apple tarafından resmen piyasaya sürüldü. Apple'ın yeni göz bebeği olarak tarif edebileceğimiz AirTag Türkiye'de de satışa çıktı. Ancak Avustralya'da AirTag hakkında farklı tartışmalar var.

AIRTAG SATMAYI BIRAKTILAR

Gizmodo'nun haberine göre, Avustralya'da bir Reddit kullanıcısı, "Officeworks" adlı bir mağazada yaşadığı AirTag satın alma deneyimlerini paylaştı. Kullanıcı bir gönderide, "Tezgahtaki personel, sistemlerinde stokta bir miktar AirTag olduğunu görebiliyordu ve bir personel Cuma günü onları sattığını bile hatırlıyordu, ancak bugün bulamadılar." diye yazdı.

Bir mağaza temsilcisi gönderdiği e-postada ise "Apple AirTag serisi geçici olarak Officeworks'ten satın alınamayacak" dedi. Mağaza, AirTag'lerle ilgili sorunun ne olduğunu belirtmese de Apple'ın yanıtı bunun düğme pil hücresinden kaynaklandığını doğruladı.