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Apple'dan sürpriz: AirTag Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

03.05.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, 'Spring Loaded' etkinliğinde tanıttığı AirTag takip aksesuarını sürpriz bir şekilde Türkiye'de satışa sundu. AirTag ile kaybolan eşyalar kolaylıkla bulunabiliyor. AirTag'in Türkiye fiyatı ise daha önce açıklanmıştı.

Apple'dan sürpriz: AirTag Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Apple AirTag takip aksesuarı, aylardır beklenen bir cihazdı. Ancak Cupertinolu teknoloji devi AirTag'i, M1 çipli iMac ve M1 çipli iPad Pro'yu tanıttığı 'Spring Loaded' etkinliğinde karşımıza çıkarmayı uygun gördü. AirTag için yurt dışındaki siparişler ise 30 Nisan'da başladı. Türkiye'de ise siparişlerin daha geç bir tarihte başlaması bekleniyordu. Fakat Türkiye'deki AirTag meraklıları için sürpriz bir gelişme yaşandı.

APPLE AIRTAG'İ TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Apple AirTag'i Türkiye'de satışa açtı. Halihazırda Apple'ın Türkiye'deki online mağazası üzerinden AirTag siparişi verilebiliyor. Biz haberimizi hazırlarken, Apple Türkiye tarafından AirTag için 2-3 haftalık bir gönderim süresi verildiğini belirtelim. Tabii bu süre, değişkenlik gösterebilir.

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İŞTE AIRTAG'İN FİYATI

AirTag'in fiyatından bahsetmeden geçmemek olmaz. AirTag'in Türkiye fiyatı tekli paket için 299 TL olarak karşımıza çıkıyor. 4'lü paket istenildiği takdirde ise 999 TL ödemek gerekiyor.

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Apple Türkiye
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