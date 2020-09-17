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Apple iPad satış rakamlarını açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Apple 2010 yılından bu yana sattığı iPad sayısını açıkladı. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Apple iPad satış rakamlarını açıkladı

Apple ilk tabletini 2010 yılında tanıtmıştı. Steve Jobs ilk iPad’i dizüstü bilgisayarın yerini alacak olan cihaz olarak lanse etmişti. Fakat işler Jobs’ın öngördüğü gibi gitmedi. Hatta tablet pazarı yıllar içerisinde önemli bir gerileme yaşadı.

Bu gerilemenin temel nedeni ise akıllı telefonların ekran boyutlarının öngörülenin çok ötesine geçmesi oldu. Örneğin Steve Jobs 4.7 inçlik bir ekran boyutunun insanlar için yeterli olduğuna inanıyordu. Zaten Jobs ölmeden de Apple bu boyutların üzerinde bir iPhone modeli geliştirmedi.

Dolayısıyla Jobs’un tablet pazarının bu şekilde bir daralmaya uğrayacağını ön görememesi normal diyebiliriz. Peki Apple ilk iPad’i tanıttığından bu yana kaç adet ürün satmayı başardı?

İŞTE APPLE'IN ON YILDIR SATTIĞI İPAD SAYISI

Geçtiğimiz gün gerçekleşen etkinlikte yeni iPad modellerini tanıtan Cupertino merkezli şirket genel satışlar hakkında da bilgi verdi. İlk günden bu yana tablet pazarının tartışmasız lideri konumunda yer alan Apple, aradan geçen 10 yıl içerisinde 500 milyondan fazla tablet sattığını açıkladı.

Bu gerçekten de muazzam bir sayı. Eğer tablet pazarında ön görülemeyen daralmalar yaşanmasaydı yani Jobs’un beklediği gibi akıllı telefon ekranları büyümeyip, iPad laptopların yerini alsaydı şimdi milyarları aşan bir satış rakamıyla karşı karşıya kalabilirdik. Fakat öyle olmadı.

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