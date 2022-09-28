Apple karar değiştirdi: Stage Manager artık yalnızca M1'li iPad'lere özel değil!

Apple, iPadOS 16'yı geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC 2022 etkinliğinde, iOS 16 ile birlikte duyurmuştu. iOS 16'nın kullanıma sunulmasına rağmen, iPadOS 16 henüz iPad'lere gelmedi. Yeni yazılım sürümünün Ekim'de iPad'lere ulaşması beklenirken, kilit özelliklerinden biri olan ve yeni bir çoklu görev sistemi olarak tarif edilen Stage Manager özelliği ilgi çekmeye devam ediyor.

APPLE STAGE MANAGER KARARINDAN VAZGEÇTİ!

Stage Manager özelliğinin daha önce yalnızca M1 çipli iPad'lerde kullanılabileceği duyurulmuştu. Ancak Apple'ın Engadget ile paylaştığı bir açıklamaya göre, bu kararından vazgeçti. Apple'ın açıklamasına göre Stage Manager özelliği sadece M1 çipli iPad'lere özel olmayacak ve özellik üçüncü ve dördüncü nesil iPad Pro'lara da (A12X Bionic ve A12Z Bionic çiplere sahip) gelecek.

YİNE DE M1 ÇİPLİ iPAD'LERE ÖZEL OLACAK BİR ŞEY VAR

Fakat Stage Manager'ı harici ekranlarla kullanma desteği yine sadece M1 çipli iPad'lere özel olacak. M1 iPad'lerde Stage Manager için harici ekran desteği, bu yıl içinde bir yazılım güncellemesiyle sunulacak.

Apple, 3. ve 4. nesil iPad Pro'ya sahip müşterilerin, Stage Manager'ı iPad'lerinde deneyimlemeye büyük ilgi gösterdiğini, buna karşılık ekiplerinin, iPad ekranında aynı anda dört adede kadar uygulama kullanımını bu sistemlerde sunmanın bir yolunu bulmak için çok çalıştığını söyledi.

