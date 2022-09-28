HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple karar değiştirdi: Stage Manager artık yalnızca M1'li iPad'lere özel değil!

Apple karar değiştirdi: Stage Manager artık yalnızca M1'li iPad'lere özel değil!

28.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPadOS 16'nın kilit özelliklerinden biri olan ve aynı anda birden çok uygulama kullanımını sağlayan yeni özelliği Stage Manager'ı (Sahne Yöneticisi) başlangıçta M1 çipli iPad'lere özel bir özellik olarak duyurmuştu. Ancak Apple sürpriz bir şekilde kararını değiştirdi. Şirket, Stage Manager'ı daha fazla iPad'e getirme kararı aldı.

Apple karar değiştirdi: Stage Manager artık yalnızca M1'li iPad'lere özel değil!

Apple, iPadOS 16'yı geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC 2022 etkinliğinde, iOS 16 ile birlikte duyurmuştu. iOS 16'nın kullanıma sunulmasına rağmen, iPadOS 16 henüz iPad'lere gelmedi. Yeni yazılım sürümünün Ekim'de iPad'lere ulaşması beklenirken, kilit özelliklerinden biri olan ve yeni bir çoklu görev sistemi olarak tarif edilen Stage Manager özelliği ilgi çekmeye devam ediyor.

Stage Manager

APPLE STAGE MANAGER KARARINDAN VAZGEÇTİ!

Stage Manager özelliğinin daha önce yalnızca M1 çipli iPad'lerde kullanılabileceği duyurulmuştu. Ancak Apple'ın Engadget ile paylaştığı bir açıklamaya göre, bu kararından vazgeçti. Apple'ın açıklamasına göre Stage Manager özelliği sadece M1 çipli iPad'lere özel olmayacak ve özellik üçüncü ve dördüncü nesil iPad Pro'lara da (A12X Bionic ve A12Z Bionic çiplere sahip) gelecek.

Stage Manager-1

iPhone 15 Pro Max'i unutun! Pro Max'in yerini bu isim alabiliriPhone 15 Pro Max'i unutun! Pro Max'in yerini bu isim alabilir

YİNE DE M1 ÇİPLİ iPAD'LERE ÖZEL OLACAK BİR ŞEY VAR

Fakat Stage Manager'ı harici ekranlarla kullanma desteği yine sadece M1 çipli iPad'lere özel olacak. M1 iPad'lerde Stage Manager için harici ekran desteği, bu yıl içinde bir yazılım güncellemesiyle sunulacak.

Apple, 3. ve 4. nesil iPad Pro'ya sahip müşterilerin, Stage Manager'ı iPad'lerinde deneyimlemeye büyük ilgi gösterdiğini, buna karşılık ekiplerinin, iPad ekranında aynı anda dört adede kadar uygulama kullanımını bu sistemlerde sunmanın bir yolunu bulmak için çok çalıştığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan benzerlik! Samsung...Şaşırtan benzerlik! Samsung...
Sosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğraflarıSosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğrafları
Fatih Portakal geri dönüyor! Tarih verdi...Fatih Portakal geri dönüyor! Tarih verdi...
Anahtar Kelimeler:
Apple iPad iPadOS apple m1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Erdoğan'ın sözleri çok konuşulmuştu! ABD'den yeni açıklama

Erdoğan'ın sözleri çok konuşulmuştu! ABD'den yeni açıklama

Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

İlginizi Çekebilir

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.