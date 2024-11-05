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Ara tatil başlamadan önce çocuklarınıza alabileceğiniz 10 oyuncak
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Ara tatil başlamadan önce çocuklarınıza alabileceğiniz 10 oyuncak

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Ara tatil yaklaşıyor! Çocuklar bu dönemde biraz nefes almak ve derslere kısa bir ara verip oyunla dolu günlerin tadını çıkarmak isteyecek. Onlara bu tatil süresince hem eğlenip hem de yeni şeyler öğrenebilecekleri oyuncaklar hediye etmek harika bir fikir olabilir. Özellikle interaktif ve öğretici oyuncaklarla çocuklar oyun oynarken yeni bilgiler öğrenebilir, problem çözme becerilerini geliştirebilir ve dünyaya daha farklı gözlerle bakmayı öğrenebilirler.

Bu listede çeşitli yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden pek çok oyuncağı görebilirsiniz. Hem kız hem erkek çocuklara uygun seçenekler bulabilir, onların keyif alarak vakit geçireceği alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Özellikle yapı setlerinden zeka oyunlarına, sanatsal faaliyet oyuncaklarından teknolojik oyuncaklara kadar geniş bir yelpazeye sahip öneriler, çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerini de sağlayacak. Ara tatilde çocuğunuzu hem eğlendirecek hem de öğretecek bir oyuncak alarak onun yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz. İşte detaylar!

1. En keyifli hediye seçeneği: LEGO Creator Retro Fotoğraf Makinesi 8 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Televizyon ve Video Kamera Model Seçenekleri İçeren 3’ü 1 Arada Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (261 Parça)

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8 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan LEGO Creator seti, miniklerin kalbini fethedecek! Tek bir kutuda 3 farklı klasik teknolojik cihaz – fotoğraf makinesi, video kamera ve televizyon – yapmak mümkün. Her bir modelin kendine özgü detayları var; örneğin, fotoğraf makinesinin hareketli lensi, düğmeleri ve filmiyle gerçek bir nostalji rüzgarı estiriyor. Video kamerada çekim flapını açıp kapamak mümkün, televizyonun da antenleri var. Hem eğlenceli bir yapım süreci sunan hem de oyun sonrası dekoratif olarak sergilenebilen bu set, çocuklara kendi hikayelerini yaratma fırsatı veriyor!

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2. İngilizce becerilerini geliştiren: Mattel Games Scrabble Kutu Oyunu

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Scrabble, hem eğlenceli hem de öğretici bir oyun arayan ailelerin vazgeçilmezlerinden biri! 4 kişilik klasik kelime oyunu, harfleri tahtada bir araya getirerek yeni kelimeler üretme üzerine kurulu. Harflerin puan değerine ve tahtadaki ödüllü karelere göre strateji yaparak puan toplamak çok heyecan verici. Çocukların kelime hazinesini geliştirirken aile ve arkadaşlarla eğlenceli bir yarışma ortamı yaratıyor. Oyunun kutusundan 100 adet harf taşı, bir Scrabble tahtası ve harf kesesi gibi tüm detaylar eksiksiz çıkıyor, bu da kolayca oynamayı beraberinde getiriyor.

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3. Artırılmış gerçeklikte hareketli eğlence: Hasbro Gaming Twister Air Kutu Oyunu

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Klasik Twister oyununu bambaşka bir boyuta taşıyan Twister Air, eğlenceyi artırılmış gerçeklikle buluşturuyor! Telefon veya tablet üzerinden oynanan bu versiyonda, ekrandaki renkli noktaları bilekler ve ayak bantlarıyla eşleştirip puan topluyorsunuz. Oyun, 1 veya daha fazla oyuncuyla oynanabiliyor; yani ister tek başınıza kişisel rekorunuzu kırmayı deneyin isterseniz de arkadaşlarla karşılıklı yarışın! Ücretsiz Twister Air uygulamasıyla gelen oyunu telefonunuz veya tabletinize indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz!

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4. Alev saçan Pokémon düelloları yapabileceğiniz: Mega Bloks Çocuklar İçin Pokémon Charmander Dönüşüm Yapı Seti

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Charmander, Charmeleon ve Charizard figürlerinden oluşan set, her bir Pokémon’un eklemli parçaları sayesinde hareket ettirilebilir olmasıyla öne çıkıyor. Çocuklar, üç figürü birleştirip alev efekti detaylarıyla gerçek bir dövüş alanı kurabiliyor. 300 parçadan oluşan ve Mega Bloks’un diğer yapı setleriyle uyumlu olan set, çocukların yaratıcılığını geliştirmeye yönelik harika bir oyun deneyimi sunuyor. 7 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan eğlenceli yapboz, Pokémon dünyasında eğlenceli bir maceraya davet ediyor!

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5. Dinozor meraklısı miniklere: Trefl 5 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Dinozor Dünyası 100 Parça Puzzle

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5 yaş ve üzeri çocuklara özel tasarlanan 100 parçalık yapboz, dinozorların büyüleyici dünyasını keşfetmeye hazır olan minikler için harika bir hediye! 40,8 x 27,6 cm boyutlarındaki puzzle, çocukların görsel hafızasını geliştirirken onları eğlenceli bir uğraşla buluşturuyor. Parçaların kaliteli yapısı ve kolay birleştirilebilir olmasıyla da çocuklar kendi başlarına rahatça yapbozu tamamlayabilirler. Çocuk güvenliği düşünülerek hazırlanan yapboz, sağlığa zararlı olmayan malzemelerden yapıldığı için güvenle kullanılabilir. Tabii çocuğunuz puzzle yapmayı seviyorsa buraya da tıklamak isteyebilirsiniz.

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6. Evinizin istediğiniz köşesinde sergileyebileceğiz: Ranedo Her Yaş için Çiçek Buketi Seti Tuğla Yapı Kiti (547 Parça)

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Ranedo’nun çiçek buketi seti ile çocuklar kendi elleriyle rengarenk bir aranjman yaratabilir! Set içinde Lavanta, Gül, Ortanca gibi popüler çiçekleri oluşturabileceğiniz 547 parça bulunuyor. Parçaların uyumlu tasarımı sayesinde montajı oldukça kolay ve içinden çıkan talimatlarla herkes kendi çiçek buketini rahatça tamamlayabiliyor. Bu set sadece dekoratif bir parça değil aynı zamanda yaratıcılığı, hayal gücünü ve ince motor becerilerini geliştirmeye de katkı sağlıyor. Çevre dostu malzemelerden yapılmış olan buket, geleneksel çiçeklere alternatif olarak uzun ömürlü ve bakımı kolay bir dekor olarak evinize renk katacak.

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7. Teknoloji meraklılarına: Clementoni 64447 Robotik Laboratuvarı Cyber Talk Robot

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Clementoni’nin robotik laboratuvar seti ile çocuklar kendi programlanabilir robotunu yapabilir! Ücretsiz uygulamayı telefon veya tablete indirerek robota şartlar, eylemler ve döngüler ekleyebilir, bu sayede robot diledikleri gibi yönlendirebilir. Ayrıca, sesli mesaj kaydedip efektlerle süsleyebilir ve arkadaşlarına iletebilir; bu özellik robotu telsiz gibi de kullanabilmeyi sağlıyor. Ek olarak, artırılmış gerçeklik destekli kağıt tabanlı programlayıcı ile robotu QR kodları ile daha da detaylandırabilir. Bu set, teknolojiye ilgi duyan çocuklar için hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim sunuyor.

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8. Para hakkında öğretici ve eğlenceli: Hasbro Gaming 8 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Monopoly Kutu Oyunu

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Klasikleşmiş emlak oyunu Monopoly ile çocuklar mümkün olduğunca çok mülk satın alarak, renk setleri oluşturarak ve kira gelirlerini artırarak rakiplerini saf dışı bırakmayı öğrenebilir. Ördek, Dinozor veya Penguen gibi eğlenceli piyonlarla oyun alanında dolaşıp, akıllıca anlaşmalar yaparak zirveye ulaşmak için mücadele edebilir. 8 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan oyun, arkadaşlar ve aile için keyifli bir rekabet deneyimi yaşatıyor.

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9. Küçük kaşiflere: BINZKBB 3-10 Yaş Üstü Çocuklar için Mıknatıslı Eğitici Yaratıcı Yapı Taşı Oyuncakları (110 Adet)

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Manyetik boru ve blok seti, çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir oyun imkanı sunuyor. Setin içinde birbirinden farklı boru hatları, renkli toplar ve ışıltılı toplar yer alıyor; üstelik, bu parçalar sayılar ve alfabe çıkartmalarıyla geliyor! Güvenli ve BPA içermeyen malzemelerden üretilmiş olan set, çocukların yaratıcılıklarını konuşturmalarına ve kendi küçük 3D şekillerini yapmalarına olanak tanıyor. STEM eğitimine de destek sağlayan oyuncakla çocuklar, renk ve şekil tanıma, problem çözme ve mekansal hayal gücü gibi becerilerini geliştirebiliyor. Ailecek de oynanabilecek set, sadece ara tatilde değil doğum günü veya yılbaşı gibi özel günler için de mükemmel bir hediye seçeneği!

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10. Mutfakta geçirdiğiniz vakti keyifli hale getiren: Eyand Fil Desenli Ebeveyn ve Çocuk Mutfak Önlüğü Seti

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Eyand’in fil desenli mutfak önlüğü seti, çocuklarla mutfağa girmenin keyfini çıkarabileceğiniz harika bir seçenek! Pamuk ve keten malzemeden üretilmiş olan önlük, hem dayanıklı hem de cilt dostu. Üstelik makinede yıkanabiliyor, bu da temizliği oldukça pratik hale getiriyor. Çocuklarınızla birlikte yemek yaparken ya da el işi aktivitelerinde şirin bir uyum yakalamanızı sağlayan set, güzel bir hediye seçeneği. Eğer sadece çocuğunuzun takacağı bir önlük almayı düşünüyorsunuz da buraya tıklayabilirsiniz.

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Bu içerik 5 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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