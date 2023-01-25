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Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı: 'O parada hayallerim vardı, hepsi gitmiş oldu'

25.01.2023 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan bir kadın, araç kiralamak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Büyük firmaların sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar, genç kadının düğün için biriktirdiği 62 bin TL'sini aldı. Genç kadın yaşadıklarıyla ilgili olarak "O parayı toplayana kadar ne zorluklardan geçtim. Benim için acısı tarif edilemeyecek bir şey. Benim o parada hayallerim vardı, hepsi gitmiş oldu" dedi.

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı: 'O parada hayallerim vardı, hepsi gitmiş oldu'

Tek isteği araç kiralamaktı ama genç kadın fark etmeden dolandırıcıların tuzağına düştü. Yıllarca biriktirdiği dün parasını o sahtekarlara kaptırdı. 62 bin TL'sini dolandırıcılara kaptıran kadın, "Benim belki param geri gelmeyecek ama benden sonraki insanlar bu hataya düşmesin" dedi.

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TÜM PROSEDÜRLERE HAKİMLER

Düğün için biriktirdiği 62 bin TL'sini sahte araç kiralama çetesine kaptırdı. Tuğba Güney Kahraman, kiralık araç ararken bir internet sitesine girdi. Araç kiralama sitelerinin birbir aynısı kopyalayan dolandırıcılar aynı zamanda bu firmaların tüm prosedürlerine de hakim. Bu nedenle şüphe uyandırmıyorlar. Evlilik hazırlığındaki Kahraman da bu şekilde dolandırıldı. Sözde provizyon ücreti kapsamında parça parça 62 bin TL'sini kaptırdı.

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"DAKİKALAR İÇİNDE BANKAMI ARADIM, İPTALİNİ İSTEDİM"

Yaşadıklarını anlatan Kahraman, "O parayı toplayana kadar ne zorluklardan geçtim. Benim için acısı tarif edilemeyecek bir şey. Benim o parada hayallerim vardı, hepsi gitmiş oldu. Büyük bir firmadan araç kiralamak için bir linke tıklıyorum. Bana WhatsApp hattı açılıyor sonra bana bir fiyat söyleniyor. Günlük olarak 300 TL ve 1000 TL de depozito istediler. Ben şüphelendim aynı dakikalar içinde bankamı aradım, iptalini istedim. Kişinin ismi var, T.C.'si var, bir IBAN ile kişiye direk ulaşabilirler. Bloke koyacaklar, o parayı oradan çekmesin. Benim belki param geri gelmeyecek ama benden sonraki insanlar bu hataya düşmesin" dedi.

Show Haber'in haberine göre genç kadının düğün parasını alan o dolandırıcıların hem nitelikli dolandırıcılıktan hem de hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu da ortaya çıktı. Genç kadının tek isteği ise o dolandırıcıların bir an önce bulunması.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul araç kiralama

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