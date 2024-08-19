Araç sahiplerinin favorisi! Güvenliğinizi artıracak çok satan o araç içi kamerayı inceledik

Güvenli ve huzurlu bir sürüş deneyimi için aracınızda hangi önlemleri alıyorsunuz? Modern teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde araç kullanırken kendinizi ve sevdiklerinizi daha güvende hissetmeniz artık mümkün! Özellikle beklenmedik anlarda, yolculuğunuzu kayıt altına alacak bir kameraya sahip olmanın önemi her geçen gün artıyor. Araç içi kameralar olası kazaları belgelemenin ötesinde, trafikte karşılaştığınız her durumu kaydederek size değerli bir güvenlik katmanı sunuyor. Peki, bu teknolojinin sağladığı tüm avantajlardan nasıl en iyi şekilde faydalanabilirsiniz? İşte bu sorunun yanıtı, günümüzün gelişmiş araç içi kameralarının sunduğu çözümlerde saklı. Sosyal medyada viral olan, çok satan 70mai A500s Pro+ Araç İçi Kamera sunduğu üstün görüntü kalitesi, geniş görüş açısı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenliğiniz için en ideal seçeneklerden biri. Yolculuklarınızda sizi güvende tutmak için tasarlanan bu ürünü sizin için inceledik. İşte detaylar!

70mai A500s Pro+ Araç İçi Kamera'nın öne çıkan özellikleri

1944p çözünürlük, Sony IMX335 sensör ve hızlı NT96580 işlemci sayesinde düşük ışıkta bile net ve keskin görüntüler sunar.

ADAS Sürücü Destek Sistemi, şerit takip sistemi ve çarpışma uyarısı gibi özellikler ile güvenli sürüş deneyimi sağlar.

140° geniş açılı objektif sayesinde daha geniş bir alanı kapsar ve ölü açıları azaltır.

WDR Teknolojisi ile farklı ışık koşullarında bile dengeli pozlama sağlayarak net görüntüler sunar.

GPS Entegres sayesinde hız kontrolü, rota takibi ve kaza durumunda konum bilgisi sağlar.

Park Modu ile araç park halindeyken potansiyel tehlikeleri tespit etmek için kayıt yapar; hardwire kiti gereklidir.

Zaman Atlamalı Video özelliği sayesinde uzun süreli kayıtları kısa videolara sıkıştırır.

Akıllı telefonunuzdan kamera ayarlarını yapabilir, kayıtları indirip izleyebilirsiniz.

128 GB'a Kadar Hafıza Kartı Desteği: Bolca kayıt yapabilme imkanı sunar.

Hafıza kartı dolduğunda eski kayıtların üzerine yenilerini yazarak sürekli kayıt sağlar.

Kompakt bir tasarıma sahip olan cihaz, sürücü görüşünü engellemez.

Pratik bir şekilde aracınıza monte edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün kurulumu çok basit, arayüzü basit. 70mai uygulamasını telefona kurduktan sonra bağlantı problemi yaşamıyorsunuz. 128 GB hafıza kartı ile almanızı tavsiye ederim."

"Video kalitesi olsun, ürün kalitesi olsun gayet güzel bir ürün. Almanızı tavsiye ederim. Tek sıkıntı türkçe dil paketi yok. Onun dışında gayet başarılı bir ürün. Bence memnun kalırsınız diye düşünüyorum."

"Başarılı bir cihaz. Sıkıntısızca monte ediliyor ve çalışıyor. Kullanımı ve ayarları çok kolay. Tavsiye ederim."

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