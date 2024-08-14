KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Masaj etkisi yaratıyor, kendi kendini temizliyor! Viral olan akıllı tarağı sizin için bulduk

    Masaj etkisi yaratıyor, kendi kendini temizliyor! Viral olan akıllı tarağı sizin için bulduk

    Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
    14.08.2024 10:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Saçlarınızı tararken saçlarınıza zarar vermeden en zorlu dolaşıklıkları bile anında açacak, ergonomik tutuşu sayesinde bileğinizi ağrıtmayacak, üstelik tarağa tutunan saçlarınızı tek bir hareketle temizleyecek akıllı tarakla tanışmaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Kendi kendini temizleme özelliği sayesinde sosyal medyada viral olan, herkesin satın almak için yarıştığı o tarağı sizin için bulduk. İşte detaylar...

    Masaj etkisi yaratıyor, kendi kendini temizliyor! Viral olan akıllı tarağı sizin için bulduk

    Kendi kendini temizleyen ve masaj etkisi yapan taraklar son zamanların en favori ürünlerinden! Bu taraklar sadece saçlarınızı taramanıza yardımcı olmakla kalmıyor, özel yapısı sayesinde aynı zamanda masaj etkisi ile kan dolaşımını artırıyor, saç köklerini güçlendiriyor ve saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor. Üstelik kendi kendini temizleme özelliği sayesinde de hijyenik bir kullanım sunuyor ve size zaman kazandırıyor. Ergonomik tasarımları sayesinde rahatça kullanabileceğiniz bu taraklar, elektriklenmeyi önleyerek saçlarınızı daha yumuşak ve ipeksi hale getiriyor. Sosyal medyada fenomen olan ve milyonlarca kadının vazgeçilmezi haline gelen akıllı tarakla tanışmanın tam zamanı! Daha fazla beklemeyin, siz de bu mucizevi tarağı deneyin ve saçlarınızın yeniden hayat bulmasına tanık olun!

    @___miracle___________ This is your sign to get a self cleaning brush 🔗 in bio#coolproducts #satisfying #productsyouneed #best2024products #tiktokmademebuyit #viralvideo #haircare #musthaves ♬ Hahahaha again - Lea👅

    Kendi Kendini Temizleyen Saç Fırçası'nın öne çıkan özellikleri

    Adsız tasarım - 2024-08-14T114510.186

    • Yuvarlak tarak tasarımı, kafa derisine masaj yaparak kan dolaşımını destekler ve saçın sağlıklı büyümesine yardımcı olur.
    • Fırçanın arkasındaki düğmeye basarak taraktaki saçları ve kiri kolayca temizleyebilirsiniz, bu sayede zaman tasarrufu sağlar.
    • Ergonomik tasarıma sahip sapı, kolay kavranır ve elinizden kaymaz.
    • Geniş tarak dişleri, ince, kalın, yıpranmış, düz, kıvırcık saçlar, peruklar ve saç uzatmaları gibi tüm saç tiplerinde etkili bir şekilde çalışır, zor düğümleri bile nazikçe açar.
    • Her yaş ve cinsiyete uygun şık tasarımı ile taşınması kolaydır. Hem fonksiyonel hem de estetik açıdan mükemmel bir hediye seçeneğidir.

    Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayın!

    Trendyol'da farklı markaların kendini kendini temizleyen taraf modelleri burada.

    Güncel indirimlerden ve favori ürünlerden anında haberdar olmak için Mynet Kadın Alışveriş Kanalı'na buradan abone olmayı unutmayın!

    İlginizi Çekebilir

    Kadınlar bunu konuşuyor! Anında dolgun ve parlak dudakların sırrı...

    Kadınlar bunu konuşuyor! Anında dolgun ve parlak dudakların sırrı...

     Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

    Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

     Çok satanlarda zirvede! Su israfını önlüyor, ekstra hijyen sağlıyor...

    Çok satanlarda zirvede! Su israfını önlüyor, ekstra hijyen sağlıyor...

     Su tasarrufunda bir numara! İşte sosyal medyanın konuştuğu o ürün...

    Su tasarrufunda bir numara! İşte sosyal medyanın konuştuğu o ürün...

     Sosyal medyada viral olan su arıtma filtresini sizin için inceledik

    Sosyal medyada viral olan su arıtma filtresini sizin için inceledik

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    saç tarak
    İş birliği İçerikleri
    ŞOK'a okul ve kırtasiye malzemeleri geliyor!

    ŞOK'a okul ve kırtasiye malzemeleri geliyor!

    Mısır patlatmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Mısır patlatmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    "Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinize bir jest yapın

    "Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinize bir jest yapın

    Son zamanların en çok satan ayakkabısı: Skechers D'Lites!

    Son zamanların en çok satan ayakkabısı: Skechers D'Lites!

    Çok satanlarda zirvede! Su israfını önlüyor, ekstra hijyen sağlıyor...

    Çok satanlarda zirvede! Su israfını önlüyor, ekstra hijyen sağlıyor...

    TikTok'ta viral oldu! Parmaklarınızı yedirtecek o airfryer lezzeti

    TikTok'ta viral oldu! Parmaklarınızı yedirtecek o airfryer lezzeti

    Tümünü Gör
    TikTok'ta viral oldu! Parmaklarınızı yedirtecek o airfryer lezzeti

    TikTok'ta viral oldu! Parmaklarınızı yedirtecek o airfryer lezzeti

    Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

    Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

    Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

    Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

    Kadınlar bunu konuşuyor! Anında dolgun ve parlak dudakların sırrı...

    Kadınlar bunu konuşuyor! Anında dolgun ve parlak dudakların sırrı...

    Saçlarınıza zarar vermeden uygulayabileceğiniz saç açıcılar

    Saçlarınıza zarar vermeden uygulayabileceğiniz saç açıcılar

    Sağlıklı kahvaltılar için olmazsa olmaz! İşte en iyi fıstık ezmeleri

    Sağlıklı kahvaltılar için olmazsa olmaz! İşte en iyi fıstık ezmeleri

    Tümünü Gör
    Sağlıklı kahvaltılar için olmazsa olmaz! İşte en iyi fıstık ezmeleri

    Sağlıklı kahvaltılar için olmazsa olmaz! İşte en iyi fıstık ezmeleri

    Buharın gücüyle temizliğin keyfini çıkarın!

    Buharın gücüyle temizliğin keyfini çıkarın!

    Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

    Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

    Minimal tasarım, ömür boyu garanti! Stanley termosun fiyatı en dipte

    Minimal tasarım, ömür boyu garanti! Stanley termosun fiyatı en dipte

    Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

    Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

    Kullananlar çok memnun! Günün fırsat ürünü...

    Kullananlar çok memnun! Günün fırsat ürünü...

    Tümünü Gör
    Benzer Kişisel Bakım İçerikleri
    Kadınlar bunu konuşuyor! Anında dolgun ve parlak dudakların sırrı...

    Kadınlar bunu konuşuyor! Anında dolgun ve parlak dudakların sırrı...

    Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

    Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

    Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Philips'in çok satan 1500 TL altı tıraş makinelerini sizin için seçtik

    Philips'in çok satan 1500 TL altı tıraş makinelerini sizin için seçtik

    Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

    Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

    Terlemeye son! İşte anında etki gösteren ürünler

    Terlemeye son! İşte anında etki gösteren ürünler

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Kadınlar sosyal medyada bunu konuşuyor! Anında parlak ve dolgun dudakların sırrı...

    Kadınlar bunu konuşuyor! Anında dolgun ve parlak dudakların sırrı...

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için 3 etkili çözüm yolu

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için 3 etkili çözüm yolu

    Temmuz ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Anında yaşlandıran üç makyaj hatası! Bunları sakın yapmayın

    Anında yaşlandıran üç makyaj hatasını sakın yapmayın

    Çok satan Philips Lumea Prime Day'in son gününde flaş fırsat ürünü oldu

    Kendinize yapacağınız en iyi yatırım! Philips Lumea'da 767 TL indirim

    Prime Day'in son gününde kaçırmamanız gereken 500 TL altı kişisel bakım ürünleri

    Prime Day'in son gününde kaçırmak istemeyeceğiniz bakım ürünleri

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.