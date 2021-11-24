Aracını tamire bıraktı, neye alet olduğuna inanamadı

Önceki akşam İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir şahıs, aracını tamir için sanayide bir tamirciye bıraktığını, iki gündür aracına ve tamirciye ulaşamadığını bildirdi.

ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis aracın İstanbul’da olduğunu tespit etti. İznik emniyetine bağlı ekipler aracın dönüş güzergâhını tespit etti. İznik girişindeki benzin istasyonuna giren Fikri K. (38) ve Yasemin Y. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, şahısların üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda 17 gram kokain, 26 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Fikri K. ve Yasemin Y. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)





