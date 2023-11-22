Aralarında hakim, savcı, avukat ve doktor da var! Araba Bank vurgununda yeni detaylar: Tutuklananlardan biri imam, diğeri Diyanet memuru...

'6 ay 6 bin km' kuralıyla oyalandılar, sıfır araç vaadiyle dolandırıldılar. Soruşturma kapsamında tutuklamalar oldu ama şikayetçilerin sayısı giderek artıyor. Mağdurlar arasında polis, avukat, hakim, savcı, imam ve doktor gibi birçok meslekten çeşitli insanlar var.
Tutuklu şüphelilerden biri imam diğeri de eski Diyanet memuruydu. Yaptıkları bağışlarla mağdurların gözünü boyadılar. Avukat Şuranur Bülbül "Jandarmaya drone hediye etme, cami ve Kur'an kurslarına yardım ve derneklere bağış gibi yöntemlerle halk nazarında itibar edindiler. Diyanet İşleri Başkanlığı da kendileri haklarına bir soruşturma başlattı ve meslekten ihraç ettiler" dedi.
Getirdikleri araçları sosyal medyadan paylaştılar, anahtar teslimi yaptıkları müşterilerinin fotoğraflarını yayınladılar.
Mağdurlardan biri, "Ortalama 1 yıldır kimseye araç teslim etmemişler. Arkasından öğrendik ki kiralama usulüyle araç vermişler. Bu bağlantıların ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.