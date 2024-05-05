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  4. Aralarında uluslararası çapta suç işleyenler de var! 469 organize suç örgütü çökertildi: Bakan Yerlikaya 10 aylık rakamları paylaştı

Aralarında uluslararası çapta suç işleyenler de var! 469 organize suç örgütü çökertildi: Bakan Yerlikaya 10 aylık rakamları paylaştı

05.05.2024 16:48
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Geçtiğimiz haziran ayında göreve gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buna göre son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi. Söz konusu örgütlerden 15'i uluslararası organize suç örgütleriydi.

Aralarında uluslararası çapta suç işleyenler de var! 469 organize suç örgütü çökertildi: Bakan Yerlikaya 10 aylık rakamları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 10 ay içerisinde 15’i uluslararası, 40’ı ulusal, 78’i bölgesel, 336’sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve ‘Türkiye’nin Huzuru’ için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde; 15’i’i uluslararası, 40’ı ulusal, 78’i bölgesel, 336’sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütü çökertildi.

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ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ İDDİALARLA İLGİLİ HAREKETE GEÇİLDİ

Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon
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