Aralarındaki 20 yıllık yaş farkı çok konuşuldu! "Yaş sadece bir sayı" diyerek ilişkilerini savundular

Arada 20 yaş fark olan Amerikalı bir çift bu yılın sonunda 6 yıldır devam eden ilişkilerini dünya evine girerek taçlandırmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadan yapılan tüm olumsuz yorumlara rağmen yaşın sadece bir sayı olduğunu ve ilişkilerinin ikilisine de iyi geldiğini dile getiren çift TikTok'tan yaptıkları açıklamada, "Biz yaş farkı olan bir çiftiz ve aramızda 20 yıllık bir yaş farkı var ve ilişkimiz hakkında birçok soru alıyoruz. Bir numaralı soru şu: birlikte çocuk sahibi olmak istiyor muyuz?" dedi.

20'li yaşlarının ortasında iki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Kris, daha fazla çocuk sahibi olmak istemediğini açık bir dille ifade ederken 30'lu yaşlarının ortasında olan Hillary, "Haytaım boyunca hiç çocuk sahibi olmayı düşünmedim. "Eskiden bu soruyu çok sık duyardım, insanlar 'peki çocuk sahibi olmak istemiyor musun?' derlerdi ve cevap hayırdı. Hiçbir zaman kendi çocuğumun olmasını istemedim. Hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemedim" diye konuştu.







