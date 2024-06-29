Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Aralarındaki 20 yıllık yaş farkı çok konuşuldu! "Yaş sadece bir sayı" diyerek ilişkilerini savundular

    Aralarındaki 20 yıllık yaş farkı çok konuşuldu! "Yaş sadece bir sayı" diyerek ilişkilerini savundular

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 10:51
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Hillary ve Kris isimli bir çift TikTok'tan yaptıkları paylaşımlarında seyahat deneyimlerini göstermeyi tercih ediyor. 6 yıldır ilişki yaşayan ve aralarında 20 yıllık yaş farkı bulunan ikili sosyal medyadan kendilerine yapılan eleştirilere cevap verdi. Çift sosyal medyadan kendilerine yöneltilen o soruya cevap verdi.

    Aralarındaki 20 yıllık yaş farkı çok konuşuldu! "Yaş sadece bir sayı" diyerek ilişkilerini savundular

    Arada 20 yaş fark olan Amerikalı bir çift bu yılın sonunda 6 yıldır devam eden ilişkilerini dünya evine girerek taçlandırmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadan yapılan tüm olumsuz yorumlara rağmen yaşın sadece bir sayı olduğunu ve ilişkilerinin ikilisine de iyi geldiğini dile getiren çift TikTok'tan yaptıkları açıklamada, "Biz yaş farkı olan bir çiftiz ve aramızda 20 yıllık bir yaş farkı var ve ilişkimiz hakkında birçok soru alıyoruz. Bir numaralı soru şu: birlikte çocuk sahibi olmak istiyor muyuz?" dedi.

    kapak1

    20'li yaşlarının ortasında iki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Kris, daha fazla çocuk sahibi olmak istemediğini açık bir dille ifade ederken 30'lu yaşlarının ortasında olan Hillary, "Haytaım boyunca hiç çocuk sahibi olmayı düşünmedim. "Eskiden bu soruyu çok sık duyardım, insanlar 'peki çocuk sahibi olmak istemiyor musun?' derlerdi ve cevap hayırdı. Hiçbir zaman kendi çocuğumun olmasını istemedim. Hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemedim" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Düğün dansı kontrolden çıktı! Twerk yapan gelin şaşırttı

    Düğün dansı kontrolden çıktı! Twerk yapan gelin şaşırttı

     Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

     'Hiç aldattınız mı?' sorusuna cevabı olay oldu! "Evet aldattım daha yeni hatta"

    'Hiç aldattınız mı?' sorusuna cevabı olay oldu! "Evet aldattım daha yeni hatta"

     Bangladeş'ten paylaştı! "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

    Bangladeş'ten paylaştı! "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

     Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Boğazından çıkan şaşkına çevirdi

    Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Boğazından çıkan şaşkına çevirdi


    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Morgta mide bulandıran 4 dakika! Cansız bedenlere cinsel tacizde bulunduMorgta mide bulandıran 4 dakika! Cansız bedenlere cinsel tacizde bulundu
    Tanımadığı bir erkekle öpüşünce hastanelik olduTanımadığı bir erkekle öpüşünce hastanelik oldu
    Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandıMahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

    Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

    Fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı, taksit bile yapılamıyor! Devlete çağrı: Katkı olmalı

    Fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı, taksit bile yapılamıyor! Devlete çağrı: Katkı olmalı

    Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

    Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

    Tanımadığı bir erkekle öpüşünce hastanelik oldu

    Tanımadığı bir erkekle öpüşünce hastanelik oldu

    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi

    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi

    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"

    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.