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Aralarındaki 34 yıllık yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! “Umarım bu son evliliğim olur”

20.06.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’da yaşayan 62 yaşındaki Rokiah Samat isimli bir kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisinden 34 yaş küçük Mohammad Amin Jundail ile evlendi. İkili TikTok’tan yaptıkları paylaşımlar sayesinde kısa sürede viral olmayı başardı. TikTok’ta milyonlarca izlenmeye ulaşan Samat hakkındaki eleştirilere, “Yaş sadece bir sayı. Biz çok mutluyuz” diyerek meydan okudu.

Aralarındaki 34 yıllık yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! “Umarım bu son evliliğim olur”

62 yaşındaki ev hanımı Rokiah Samat, yaklaşık 1 yıllık tanışma sürecinin sonrasında geçtiğimiz yıl hayatını kendisinden 34 yaş küçük olan Mohammed Amin Jundail ile birleştirdi. Malezya gazetesi Harian Metro'a konuşan Samat, “Çok genç olmasına rağmen kocam gerçekten sorumluluk sahibi bir adam. Umarım bu son evliliğim olur. Onu gerçekten seviyorum. Hayatımın sonuna kadar onunla olmak istiyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

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Sosyal medya kullanıcıları ikilinin alışılmadık birlikteliklerine büyük ilgi gösterdi. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları milyonlar izlenen Jundail, “İlk olarak onun hesabına TikTok’ta rastladım ve arkadaş olmak için mesaj attım. 10 çocuğu, 22 torunu ve 1 torununun çocuğu olan bu kadına aşık oldum. Beni tamamlıyor. Benim gözümde her yönden mükemmel ve ilgili bir karım olduğu için minnettarım. Ailelerim de bu evliliği onayladı” dedi.

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