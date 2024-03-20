Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada çok konuşuldu! Flört uygulaması üzerinden tanıştılar... "Annem olduğunu düşünüyorlar ama umrumda değil"

23 yaşındaki Mickey Swearingon ve 50 yaşındaki kız arkadaşı Cherie Salinas aralarındaki 27 yıllık yaş farkı nedeniyle bir anda sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi. Cherie'nin gerçek oğlunun sevgilisiyle aynı yaşta olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken ikili yaş farkları hakkında insanların konuşmasını umursamadıklarını ve anne-oğul zannedilmelerini komik bulduklarını söyledi.

FLÖRT UYGULAMASINDAN TANIŞTILAR

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımından Mickey, "İnsanlar onun benim annem olduğunu söylediğinde nasıl cevap vereceğimi gerçekten bilmiyorum, bu çok belirsiz bir alan ve tüm mesele insanlara ilişkimiz hakkında bir şeyler kanıtlamakla ilgili. Gerçekten kendimi bazen hiç anlaşılmaz hissediyorum" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan çift, Cherie'nin kocası vefat ettikten sonra flört uygulaması üzerinden tanıştılar. İkilinin ilişkiye başlamasının ardından aileleri duruma tepki gösterdi. Mickey'nin annesinin bu fikre alışması biraz zaman aldı ama Cherie ile tanıştıktan sonra onu çok sevdi. Cherie, Mickey ile aynı yaştaki oğlu da dahil olmak üzere ailesinin buna destek verdiğini ve arkadaş olduklarını söyledi.

AİLELERİ DESTEKLEDİ

Annesinin mutluluklarını gördükten sonra ilişkilerini desteklemeye karar verdiğini dile getiren Mickey, "Yaş farkı olan ilişkilere ilk başladığımda annem pek destekleyici değildi çünkü benden yaşça büyük bir kadının beni kullanacağını düşünüyordu. Ama Cherie ile tanıştığında ne kadar mutlu olduğumuzu gördü ve ona hemen ısındı. Böyle bir şeye bulaştığınız zaman zorlu bir süreç olması kaçınılmazdır ama insanların ne dediği umurumuzda değil ve biz sadece ailelerimiz bizi desteklediği için mutluyuz" diye konuştu.