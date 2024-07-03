Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Eleştiri oklarının hedefi haline geldiler: "Kocamla 10 yaşındayken tanıştım"

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Demi Engemann isimli bir kadın eşiyle tanıştığında henüz 10 yaşında olduğunu o dönemde ise Brett'in 26 yaşında olduğunu dile getirdi. O dönemde sadece aynı ortamda bulunarak tanışan ikili yaklaşık 20 yıl sonra ilişki yaşamaya başladı. İkisi de ikinci evliliği için nikah masasına oturan Demi 30 yaşında ve partneri 46 yaşındaydı.

TikTok'ta 'demilucymay' kullanıcı adıyla TikTok'ta yaptığı paylaşımı 699 binden fazla izlenme ve 44 bin beğeniyle viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ilişkilerine dair ikiliye olumsuz yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu asla kabul etmem" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "10 yaşındayken tanıştığınız kişinin hangi bağlamda tanıştığını merak ediyorum" yorumunu yaptı.







