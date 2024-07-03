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    4. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Eleştiri oklarının hedefi haline geldiler: "Kocamla 10 yaşındayken tanıştım"

    Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Eleştiri oklarının hedefi haline geldiler: "Kocamla 10 yaşındayken tanıştım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.07.2024 11:02
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 3 çocuk annesi Demi Engemann isimli bir kadın sosyal medyada ikinci eşi Brett ile tanıştığı zamanı anlatınca gündem yarattı. Aralarında 16 yıllık yaş arkı bulunan çiftten Engemann bu durumu, "Kocamla 10 yaşındayken tanıştım ve o 26 yaşındaydı. Şimdi 3 çocuğumuz var ama troller bizi asla kabul etmeyeceğini söyledi. Umrumuzda değil" diyerek özetledi.

    Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Eleştiri oklarının hedefi haline geldiler: "Kocamla 10 yaşındayken tanıştım"

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Demi Engemann isimli bir kadın eşiyle tanıştığında henüz 10 yaşında olduğunu o dönemde ise Brett'in 26 yaşında olduğunu dile getirdi. O dönemde sadece aynı ortamda bulunarak tanışan ikili yaklaşık 20 yıl sonra ilişki yaşamaya başladı. İkisi de ikinci evliliği için nikah masasına oturan Demi 30 yaşında ve partneri 46 yaşındaydı.

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    TikTok'ta 'demilucymay' kullanıcı adıyla TikTok'ta yaptığı paylaşımı 699 binden fazla izlenme ve 44 bin beğeniyle viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ilişkilerine dair ikiliye olumsuz yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu asla kabul etmem" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "10 yaşındayken tanıştığınız kişinin hangi bağlamda tanıştığını merak ediyorum" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya ilişki sorunları
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