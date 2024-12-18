Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Kendisi 50 yaşında, sevgilisi 23 yaşında: 'Görünce oğlu zannettim'

MYNET|DIŞ HABERLER Metro'ya göre Cherie, kocası vefat ettikten sonra flört uygulamalarını kullanmaya geri döndü. 2023 yılında ikili flört uygulamaları üzerinden tanıştı ve birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Çevresindekilerin aralarındaki yaş farkı nedeniyle duruma tepki gösterdiğini belirten Mickey, "Onu ilk gördüğümde tek düşünebildiğim onun çok güzel ve mükemmel olduğuydu. Dürüst olmak gerekirse, insanlar onun annem olduğunu zannettiğinde nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Biz sadece mutlu olmak istiyoruz. Eğer insanların bu ilişki hakkında söyleyecek bir şeyi varsa bırakın söylesinler" dedi.

AİLELERDEN DESTEK GELDİ

İlk başta Mickey'nin annesi oğlu için temkinli ve endişeliydi çünkü ikisi arasındaki yaş farkı çok büyüktü. Ancak Cherie ile konuşup yakınlaştıktan sonra fikrini değiştirdi ve artık Cherie'yi iyi bir arkadaş olarak görüyor. Bu arada Cherie'nin ailesi de bu aşk ilişkisini çok destekliyor, özellikle de Mickey ile aynı yaşta olan oğlu.

Oğlunun mutlu olduğunu gördüğü için ilişkilerini desteklediğini dile getiren Cherie, "Oğlum onunla tanıştı ve çok iyi anlaşıyorlar. Aileden bazıları onunla tanışmadı ama benim mutlu olduğumu görünce onlar da bana destek oluyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Cherie ayrıca kendisinden 27 yaş küçük bir erkekle yaşadığı aşk ilişkisi nedeniyle çok fazla ayrımcılığa maruz kaldığını ancak insanlar ne derse desin ikilinin hâlâ birlikte olacağını doğruladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin yaşadığı ilişkiye dair paylaşımlarını yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Görünce oğlu zannettim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ilişki tarzını sağlıklı bulmuyorum" yorumunda bulundu.