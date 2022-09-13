Aralarını Uraz Kaygılaroğlu yapmış! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu geldi! Sosyal medya yıkıldı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıkınca sosyal medyada büyük gündem olmuştu. İkilinin aşkının mimarının Uraz Kaygılaroğlu olduğu gündemdeyken taze aşıklardan tatil pozu geldi.

Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım gönlünü bu kez Pınar Deniz'e kaptırdı. Yargı dizisinde Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın tatil pozlarına yorum yağdı.

KAAN YILDIRIM YORUMLARI

Deniz pozunu "Çok kalp" notuyla paylaştı. İkilinin pozlarını gören kimi takipçiler bu aşkın uzun soluklu olmayacağını yazarken kimi ise aşk defteri kabarık olan Kaan Yıldırım'a güvenmedi.

Sosyal medyada "Kaan aradığını buldu" diyen de vardı "Kaan bunu da bırakır" diyen de...

