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Aralarını Uraz Kaygılaroğlu yapmış! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu geldi! Sosyal medya yıkıldı

13.09.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uraz Kaygılaroğlu'nun aralarını yaptığı iddia edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatil pozlarını paylaştı. Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'a dair sosyal medyada pek çok poz yapıldı. Kimi "Kaan aradığını buldu" dedi kimi ise "Kaan bunu da bırakır" diyerek dikkat çekti.

Aralarını Uraz Kaygılaroğlu yapmış! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu geldi! Sosyal medya yıkıldı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıkınca sosyal medyada büyük gündem olmuştu. İkilinin aşkının mimarının Uraz Kaygılaroğlu olduğu gündemdeyken taze aşıklardan tatil pozu geldi.

Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım gönlünü bu kez Pınar Deniz'e kaptırdı. Yargı dizisinde Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın tatil pozlarına yorum yağdı.

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KAAN YILDIRIM YORUMLARI

Deniz pozunu "Çok kalp" notuyla paylaştı. İkilinin pozlarını gören kimi takipçiler bu aşkın uzun soluklu olmayacağını yazarken kimi ise aşk defteri kabarık olan Kaan Yıldırım'a güvenmedi.

Sosyal medyada "Kaan aradığını buldu" diyen de vardı "Kaan bunu da bırakır" diyen de...

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz Pınar karakteri erçel
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