Arap makyajının olmazsa olmazları! Kalın dudaklar, kalıp gibi kaşlar...

Arap makyajının çok iyi bilinen ve öne çıkan özellikleri, göz farı için toprak tonlu renkleri, siyah göz kalemi veya eyeliner, kalın kaşlar ve uzun dolgun kirpikleridir.

KALIN DUDAKLAR

Tabii her şey bu kadar abartılıyken dudakların da bir işlemden geçmesi gerekiyor. Çoğunlukla botoks uygulanan dudaklar ön plana çıkıyor ancak botoksun olmadığı durumlarda çeşitli ürünlerle dudaklar dolgun gösterilmeye çalışılıyor.

Dudak makyajının olmazsa olmazı kuşkusuz dudak kalemi. Tabii bununla sınırlı kalınmıyor dudakların iyice ön plana çıkması için sim ya da ışıltı veren kozmetikler kullanılıyor.

KALIP GİBİ KAŞLAR

Arap kadınları bakışlarını daha derin kılmak için tıpkı göz makyajı gibi kaşlarının görünümüne de oldukça önem veriyor. Oldukça net ve kalın kaşlarıyla dikkat çektikleri aşikar.

GÖZLER ÖN PLANDA

Arap makyajının en dikkat çeken yeri kuşkusuz gözler. Makyajda vurgu çoğunlukla gözlerde. Kirpikler olabildiğince uzun ve abartılı. Genellikle buğulu göz makyajını tercih ediyorlar. Ve arap göz makyajının olmazsa olmazı kuşkusuz eyeliner. Eyelinerın olabildiğince kalın sürülmesi gerekiyor.

KONTÜRLÜ TEN MAKYAJI

Ten makyajında özellikle mat ürünleri tercih ediyorlar. Kapatıcı baz ve kontür uygulamak olmazsa olmazları. Böylelikle yüz hatlarını ön plana çıkarmış oluyorlar.



