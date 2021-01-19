Makyaj yaparken dikkat! Bu hatalar 10 yaş yaşlı gösteriyor

Hepimiz taze, parlak, ışıltılı ve daha genç görünmek isteriz ve makyaj buna çok yardımcı olabilir ancak bazen makyaj hataları bizi olduğumuzdan daha da yaşlı gösterebilir. Bununla birlikte yaşlandıkça makyaj tarzınızın değişmesi ve değişen cildinize uyum sağlaması gerektiğini unutmayın.

YÜZÜNÜZÜ YAŞLI GÖSTEREN MAKYAJ HATALARI

Görünüşünüze yıllar ekleyebilecek en yaygın makyaj hatalarını bir araya getirdik.

ÇOK FAZLA KAPATICI UYGULAMAK

Mükemmel bir mat etki yaratma arzumuzda, çoğumuz çok fazla kapatıcı uygulama hatası yapıyoruz. Yanlış rengi seçip çok kalın bir katman koyarsanız, kırışıklıklarınızı vurgulayarak yüzünüzün yaşlanmış görünmesine neden olursunuz. Bundan kaçınmak için, en iyi makyaj sanatçıları kalın fondötenlerden uzak durmanızı önerir. Bunun yerine, parlak parçacıklar içeren akışkan olanları seçin.

ALT KİRPİKLERE ÇOK FAZLA RİMEL UYGULAMAK

Bu alt kirpiklere rötuş yapmak ve gözlerin kenarlarını vurgulamak için maskara kullanmak, bakışlarınıza ekstra bir ifade kazandırabilir. Öte yandan kirpiklere çok fazla rimel sürmek, herkesin dikkatini göz çevresindeki kırışıklıklara kaydıracaktır. Bu kırışıklıklar ne kadar küçük olursa olsun kalın maskara onları öne çıkaracaktır!