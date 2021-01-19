Makyaj yaparken dikkat! Bu hatalar 10 yaş yaşlı gösteriyor

Hepimiz taze, parlak, ışıltılı ve daha genç görünmek isteriz ve makyaj buna çok yardımcı olabilir ancak bazen makyaj hataları bizi olduğumuzdan daha da yaşlı gösterebilir. Bununla birlikte yaşlandıkça makyaj tarzınızın değişmesi ve değişen cildinize uyum sağlaması gerektiğini unutmayın.
Görünüşünüze yıllar ekleyebilecek en yaygın makyaj hatalarını bir araya getirdik.
Mükemmel bir mat etki yaratma arzumuzda, çoğumuz çok fazla kapatıcı uygulama hatası yapıyoruz. Yanlış rengi seçip çok kalın bir katman koyarsanız, kırışıklıklarınızı vurgulayarak yüzünüzün yaşlanmış görünmesine neden olursunuz. Bundan kaçınmak için, en iyi makyaj sanatçıları kalın fondötenlerden uzak durmanızı önerir. Bunun yerine, parlak parçacıklar içeren akışkan olanları seçin.
Bu alt kirpiklere rötuş yapmak ve gözlerin kenarlarını vurgulamak için maskara kullanmak, bakışlarınıza ekstra bir ifade kazandırabilir. Öte yandan kirpiklere çok fazla rimel sürmek, herkesin dikkatini göz çevresindeki kırışıklıklara kaydıracaktır. Bu kırışıklıklar ne kadar küçük olursa olsun kalın maskara onları öne çıkaracaktır!
Hiç şüphe yok ruj görüntünüze harikalar katabilir! Bu sezon zengin, doygun renklerle denemekten korkmayın. Ancak unutmayın - dudaklarınız doğal olarak dar ise koyu tonlu ruj kullanmaktan kaçınmalısınız. Koyu renklerin dudaklarınızı daha da ince göstermesi muhtemeldir.
Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız, ruj da yardımcı olabilir tek yapmanız gereken doğal dudak çizginizden taşarak ruj uygulamak.
Tüm kapak alanına gölge uygulamamaya dikkat edin bu, gözle görülür şekilde daha yaşlı görünmenizi sağlar! Yapılması gereken doğru şey, sadece gözlerinizin dış köşelerine dokunmaktır.
Başarılı makyaj için dudak kalemi kullanmak çok önemlidir. Ağız taslağını daha belirgin ve çekici hale getirmenize olanak tanır. Ancak doğal dudak sınırlarını fazla çekerek dudaklarınızı daha büyük göstermeye çalışırken çok dikkatli olmalısınız. Astarı daima dudakların ortasına doğru gölgeleyin - aksi takdirde, görünür 'bıyık' ile sonuçlanma riskiyle karşı karşıya kalırsınız!
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